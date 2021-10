Kanye West fa impazzire i fan col nuovo taglio di capelli: cosa sono quei simboli sulla testa? Kanye West ha ufficialmente cambiato nome: adesso dovremo chiamarlo Ye. Il rapper ha mostrato sui social il nuovo taglio di capelli, lasciando fan e follower di stucco. Si tratta di un’acconciatura che somiglia a un patchwork, con chiazze irregolari sulla testa e strani simboli. Cosa vuole comunicare con questo gesto e con questo stravolgimento nell’hair look?

A cura di Giusy Dente

il nuovo hair look di Ye

Sembra proprio che Kanye West (chiamiamolo così solo un'ultima volta) sia alle prese con una nuova fase della propria vita, visti tutti i cambiamenti che sta mettendo in atto, proprio a voler rendere palese e chiara a tutti la sua trasformazione e i suoi tumulti interiori. Da mesi è sulla bocca di tutti e riesce a far parlare di sé a ogni passo, incuriosendo moltissimo fan e non solo circa le sue trovate. Ha addirittura cambiato ufficialmente nome in Ye, con tanto di approvazione della corte di Los Angeles. Nel frattempo è stato anche avvistato con una nuovo taglio di capelli. Tutti si chiedono cosa voglia comunicare col nuovo look, decisamente stravagante.

Kanye West (anzi Ye): cosa sta succedendo?

Per Ye il 2021 è stato un anno decisivo. Forse tutto è scaturito dalla separazione con la moglie Kim Kardashian: i due non sono più una coppia, anche se i fan ancora stentano ad accettarlo! La rottura amorosa è stata ufficializzata a febbraio 2021 e ora sono alle prese con le varie diatribe legali, in merito ai quattro figli (North, Saint, Chicago e Psalm) e alla gestione del loro ingente patrimonio. Ultimamente, però, sono stati comunque visti insieme: sembra siano rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei bambini.

Kim Kardashian vestita da sposa al listening party di Donda

L'influencer era infatti presente al terzo listening party di Donda, il nuovo album del rapper, che finalmente dopo anni di lavoro ha pubblicato questo disco che tutti aspettavano e su cui si era creata tantissima curiosità. Kim ha preso parte all'evento presso lo stadio Soldier Field di Chicago vestita da sposa (un abito di Balenciaga Couture), lasciando tutti i presenti a bocca aperta. Nessun ritorno di fiamma: la scena aveva solo un forte valore simbolico, per sottolineare l'importanza dell'uno nella vita dell'altra, a prescindere dall'esito della loro unione.

Leggi anche Elettra Lamborghini cambia look, nuovo taglio di capelli e trattamento al lato b

Ye col passamontagna

Se il 2021 è stato fallimentare dal punto di vista sentimentale, è stato invece quello della svolta professionalmente parlando, grazie appunto all'uscita di Donda, che veniva da tempo rimandata. Per il merchandising il rapper ha collaborato con Balenciaga: la linea del brand comprende t-shirt, un berretto e l'ormai famoso passamontagna indossato dal rapper. Da tempo si fa vedere in pubblico unicamente a volto coperto, col passamontagna alternato a maschere.

Ye col volto coperto

L'ultima indossata, con cui è stato avvistato all'aeroporto di Venezia, è la maschera di Fantômas, il celebre "cattivo" dell'omonima saga. Ovviamente anche in quel caso, il look era firmato Balenciaga. E sembra che anche Kim Kardashian sia ormai totalmente devota alla Maison: ultimamente ha sfoggiato diversi look della casa di moda, uno su tutti la tuta che la copriva dalla testa ai piedi al Met Gala 2021.

il nuovo hair look di Ye

Il nuovo hair look di Ye

Il nuovo hair look di Ye sta generando non poco scompiglio: l'ha mostrato con una foto pubblicata su Instagram. La didascalia non è chiara: riporta soltanto il simbolo di uno yen giapponese. Ora tutti vogliono sapere cosa c'è dietro. Qual è il significato di questo gesto? Sulla testa sembra ci siano dei simboli, delle strane figure. Al collo porta invece una catena d'argento con il nome di suo figlio Saint (5 anni) scritto in caratteri gotici.

Alcuni utenti dei social hanno avanzato delle ipotesi, dividendosi tra chi ha apprezzato la trasformazione e chi no. Qualcuno ha letto l'acconciatura come la palese dimostrazione del crollo mentale del rapper, paragonando il suo gesto a quello di Britney Spears nel 2007. Un altro follower invece ritiene che sia un messaggio sulla schiavitù dei neri: "Rappresenta il modo in cui i capelli degli schiavi venivano tagliati con i rasoi, ricorda ai neri che siamo schiavi ancora oggi".

Certo, è vero che il rapper non lascia nulla al caso: sembra che ogni sua mossa sia finalizzata a catalizzare l'attenzione su di sé. Ultimamente ci è riuscito, senza mai svelare davvero le sue intenzioni, dalla trovata del volto coperto al cambio nome. Eppure stavolta sembra proprio che abbia ragione chi ha ipotizzato che abbia messo delle forbici in mano al figlio Saint e che siano proprio le inesperte mani del bambino le responsabili della nuova acconciatura irregolare.