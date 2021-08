Kim Kardashian in abito da sposa all’evento di Kanye West: il finto matrimonio è haute couture Durante un evento di lancio per l’album Donda, Kanye West rapper ha voluto inscenare lo scambio di promesse matrimoniali con l’ex moglie Kim Kardashian. Un momento diventato subito virale: non solo perché i due hanno annunciato il divorzio, ma perché l’abito bianco firmato Balenciaga ha una lunga storia.

A cura di Beatrice Manca

Il velo sul capo, l'abito bianco con il lungo strascico, la musica in sottofondo: non c'è che dire, Kim Kardashian sa come fare un'entrata in grande stile. Al nuovo evento per il lancio dell'attesissimo album Donda dell'ex marito Kanye West, i due hanno ricreato il loro matrimonio sul palco, in una performance artistica subito diventata virale. Non solo perché i due annunciato a febbraio il divorzio, ma anche perché l'abito indossato da Kardashian sul palco per inscenare la cerimonia è uno dei pezzi più acclamati della prima sfilata Haute Couture di Balenciaga e ha una lunga storia alle spalle.

Kim Kardashian con il velo bianco

L'abito bianco indossato da Kim Kardashian non è un abito da sposa qualunque: è firmato Balenciaga e chiudeva la prima sfilata Haute Couture del marchio dal 1968. Alla sfilata parigina, per inciso, era presente anche Kanye West che da allora ha intrapreso un sodalizio creativo con il designer Demna Gvasalia. Ma andiamo con ordine: l'abito bianco ricalca un modello originale di Cristobal Balenciaga ed è un trionfo di geometrie purissime, esaltate nella loro semplicità. Colpisce soprattutto il velo, che copre interamente il volto e il petto.

la sposa di Balenciga Haute Couture 50

Da diverso tempo la maschera sul volto è un motivo ricorrente nelle apparizioni dell'ex coppia: prima Kanye West "mascherato" allo stadio, poi Kim Kardashian con una tuta aderente nera e un passamontagna all'evento dell'ex marito Kanye. Una rielaborazione creativa della pandemia o un'abile strategia di marketing? In ogni caso, funziona: tutti i riflettori si sono accesi di nuovo su Kanye e Kim.

Kim Kardashian e Kanye West in Balenciaga

Perché Kim Kardashian indossava un abito da sposa

Kanye West sta ritardando l'uscita dell'attesissimo album Donda con sessioni di ascolto sempre più spettacolari. L'ultima è stata allo Soldier Field di Chicago: sul palco il rapper ha voluto ripercorrere i momenti salienti della sua vita, con una replica della sua città natale sullo sfondo. Il momento più emozionante è stato sicuramente lo scambio di promesse matrimoniali con Kim, che ha fatto il suo ingresso sul palco con l'abito Balenciaga. La performance era autobiografica, ma molti fan cercano un significato simbolico: il loro matrimonio, ormai finito, è stato trasformato in un'opera d'arte. Di sicuro Kanye West sa come attirare l'attenzione e monopolizzare la scena: e intanto, dell'album non si vede nemmeno l'ombra.