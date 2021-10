Kanye West a Venezia: perché il rapper copre il volto con la maschera di Fantomas La testa calva, la pelle grigia e le sopracciglia aggrottate: il rapper è stato fotografato così all’aeroporto di Venezia, irriconoscibile sotto la maschera che gli copriva tutta la testa. Da molti mesi Kanye West si mostra a volto coperto, ma stavolta ha scelto un popolare personaggio cinematografico. Che stia festeggiando Halloween in anticipo?

A cura di Beatrice Manca

Kanye West non smette mai di stupire. Prima ha lanciato l'album Donda (con una serie di eventi dove era presente anche Kim Kardashian in abito da sposa) poi ha annunciato il cambio di nome: ora si chiama "Ye". Nel frattempo sta sperimentando un nuovo stile: da mesi viene fotografato con il volto coperto da una maschera. A volte sono semplici cappucci neri o "effetto calza" che coprono il volto, ma all'aeroporto di Venezia ha voluto interpretare un personaggio, indossando la maschera di Fantômas, il celebre "cattivo" dell'omonima saga francese. Il rapper era nella città lagunare per un matrimonio, ed è ripartito subito per Berlino indossando una maschera. Prove generali per Halloween?

Kanye West mascherato a Venezia

La testa calva, la pelle grigia e le sopracciglia aggrottate: il rapper è stato fotografato così all'aeroporto di Venezia, irriconoscibile sotto una maschera che gli copriva tutto il volto. I vestiti, invece, erano riconoscibilissimi: indossava un bomber di pelle firmato Balenciaga, abbinato a pantaloni e stivali neri. Kanye West sta portando avanti una collaborazione artistica con lo stilista del brand, Demna Gvasalia, che intreccia musica e moda: il merchandising del nuovo album, ad esempio, è firmato Balenciaga.

Anche Kim Kardashian ha sfoggiato mirabolanti look firmati Balenciaga, come la tuta che la copriva dalla testa ai piedi al Met Gala 2021. Da dove viene l'ossessione per le maschere dunque? Difficile dirlo: sicuramente è una geniale trovata di marketing, ma potrebbe essere anche una risposta alla sovraesposizione mediatica della coppia.

una scena del film Fantomas

Chi è il personaggio di Fantomas

Appena le foto del nuovo travestimento hanno iniziato a circolare, i fan francesi sono balzati sulla sedia: la maschera raffigura un popolare personaggio cinematografico francese, Fantômas. Si tratta di un criminale spietato, l'antitesi di Lupin, nato dalla fantasia degli scrittori Marcel Allain e Pierre Souvestre. Kanye West si è ispirato a una trasposizione cinematografica degli anni Sessanta, in cui il cattivo aveva proprio la testa calva e grigia. Segni particolari: una passione per i travestimenti, proprio come Kanye West. Che il rapper stia festeggiando Halloween in anticipo?