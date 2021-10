Jennifer Lopez stupisce con un drastico cambio look: adesso i capelli sono rosa bubblegum Jennifer Lopez col suo stile unico si è imposta non solo nel mondo della musica, ma anche in quello della moda. I suoi look sono sempre stati copiatissimi, così come le sue acconciature. Nel tempo ha sperimentato diverse tendenze: stavolta però ha davvero osato tantissimo, con un hair look davvero inedito.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez per DSW

Dalla musica agli outfit alla vita privata: Jennifer Lopez sa benissimo come far parlare di sé! La cantante è sulla cresta dell'onda da un ventennio: i suoi album sono storia, con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma parallelamente la pop star si è imposta anche come un'icona nel mondo della moda, cimentandosi come testimonial e stilista, lanciando diverse linee presentate anche a prestigiosi eventi del settore a New York. Oggi è anche un'imprenditrice affermata e la sua vita privata va a gonfie vele. Il ritorno di fiamma con Ben Affleck, a distanza di 20 anni dalla rottura, è stato la notizia dell'estate: i fan sono andati letteralmente in tilt quando i primi rumors hanno preso a circolare. La conferma ufficiale è stata accolta con grande entusiasmo e ormai ogni uscita pubblica della coppia è un vero e proprio evento che suscita tantissimo clamore. Sono stati tra i più fotografati anche al recente Festival del Cinema di Venezia, dove sono apparsi affiatatissimi e molto innamorati sul loro primo red carpet. A distanza di alcuni mesi ‘la ragazza del Bronx' ha stupito di nuovo tutti, ma stavolta con un drastico cambio look.

Il nuovo hair look di Jennifer Lopez

J-Lo a 52 anni è una donna che tiene molto alla forma fisica: si prende cura del suo corpo sia attraverso l'alimentazione che lo sport. Niente chirurgia, il suo segreto sta tutto in una sana routine quotidiana. Per questo, nonostante il passare degli anni, lei è sempre splendida: sembra che il tempo non abbia alcun effetto su di lei! Guardando le foto degli esordi e quelle di oggi sembra non essere affatto cambiata! La star non ha mai stravolto eccessivamente la sua immagine, pur sperimentando molto e spaziando tra le tendenze, anche in fatto di capelli. La sua passione sono state sempre le chiome extra long e super voluminose, spesso con l'aiuto di extension. Col colore ha sempre giocato tra il biondo, il caramello e il castano chiaro, tonalità perfette per la sua pelle abbronzata.

Jennifer Lopez per DSW

Stavolta però ha davvero osato, lasciando tutti senza parole: non aveva mai optato per il rosa! Questo stravolgimento e questo colore così stravagante si devono unicamente a una campagna pubblicitaria, per il rivenditore di scarpe DSW. In realtà potrebbe trattarsi sia di una tintura momentanea che piàù probabilmente di una parrucca indossata appositamente per l'occasione, visto che non ci sono altre testimonianze fotografiche con la chioma color bubblegum. Il suo hair stylist di fiducia è da sempre Chris Appleton, che cura i suoi look ma anche quelli di tutte le più famose celebrities dello star system. Potrebbe esserci lui anche dietro a questa trasformazione. Infatt il nail artist Tom Bachik lo ha taggato su Instagram, su uno scatto realizzato per lo stesso servizio fotografico. Anche se si tratta solo di un colpo di testa momentaneo, dona a J-Lo un'aria ancora più giovanile e fresca, che i fan hanno apprezzato moltissimo. Chissà che non decida di farne un hair look permanente!