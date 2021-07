Jennifer Lopez e Ben Affleck ieri e oggi: com’è cambiata la coppia dai primi anni 2000 a oggi Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo 16 anni passati “a distanza”, solo di recente, però, si sono lasciati immortalare fianco a fianco nel loro primo scatto ufficiale di coppia: ecco come sono cambiati dagli anni 2000 a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 si sta rivelando magica e speciale per Jennifer Lopez: dopo aver annullato "a sorpresa" il matrimonio con l'ex fidanzato Alex Rodriguez, ha ritrovato l'amore tra le braccia di Ben Affleck. Non si tratta di una storia inedita ma di un ritorno di fiamma, i due erano stati insieme già nei primi anni 2000, all'epoca erano diventati addirittura protagonisti del video della canzone Jenny from the block. L'attore, però, non era pronto per mettere su famiglia e spinse l'attrice a lasciarlo. A più di 10 anni da quella rottura, i due si sono ritrovati e, dopo essersi tenuti lontani da i riflettori a lungo, finalmente sono usciti allo scoperto, partecipando al loro primo evento pubblico fianco a fianco.

La prima foto ufficiale di J.Lo e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono usciti per la prima volta in pubblico da quando sono tornati insieme, hanno partecipato al compleanno dell'amica Leah Remini, apparendo fianco a fianco nel "video ricordo" social realizzato dalla festeggiata. I due appaiono in primissimo piano avvinghiati l'uno all'altro: Ben è "beato tra le donne" (ma con un'espressione leggermente spaesata), mentre la cantante è come al solito meravigliosa e sicura di sé e porta la mano sul petto del fidanzato. I fan non potrebbero essere più felici, tanto da averli già soprannominati i "Bennifer".

La trasformazione dei "Bennifer"

Gli anni passano per tutti, anche per due star del calibro di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Se da un lato i 16 anni trascorsi "a distanza" sembrano non aver avuto ripercussioni sull'amore che provano l'uno nei confronti dell'altra, dal punto di vista estetico sono un tantino cambiati. L'attore è quello che sente maggiormente il peso dell'avanzare dell'età: sarà perché porta la barba incolta o perché semplicemente è arrivato alla soglia dei 50 anni, ma rispetto agli inizi degli anni 2000 sembra essere un tantino invecchiato. J.Lo. ha invece scoperto l'elisir di eterna giovinezza e, sebbene abbia modificato drasticamente l'hair look nel tempo, non ha neppure una ruga o un'imperfezione sul viso. Quand'è che i divi si concederanno il loro primo red carpet di coppia?