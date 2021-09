Jennifer Lopez a Venezia osa con la scollatura di brillanti: il primo red carpet con Ben Affleck è da diva Per Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia del momento, quello di Venezia 78 è il primo (attesissimo) red carpet insieme: l’attore di “The Last Duel” impeccabile in un completo nero, la popstar splendente in bianco con pietre scintillanti sulla maxi scollatura. I due hanno letteralmente rubato la scena al Lido, facendo impazzire i fan.

A cura di Beatrice Manca

I fan dei "Bennifer", com'è stata chiamata la coppia formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez, aspettavano questo momento da mesi: il primo red carpet della coppia da quando sono tornati insieme. Le aspettative non sono state deluse: sono arrivati alla prima del film The Last Duel da veri divi, in una perfetta combinazione black&white. Smoking classico con papillon per l'attore, abito bianco con spacco laterale per la popstar, che ha abbagliato Venezia con una scollatura di pietre preziose.

L'abito di Jennifer Lopez con i "diamanti"

Com'era prevedibile, Jennifer Lopez al Lido si è presa la scena, catalizzando l'attenzione di pubblico e fotografi. Non solo perché era il primo red carpet "di coppia" con Ben Affleck, ma anche per il look "scintillante" con cui ha sfilato per la prima del film. La popstar ha indossato un abito bianco aderente, che le valorizzava le forme, con un orlo movimentato e uno spacco laterale. Il punto focale del vestito era la scollatura profonda, decorata da un motivo di pietre scintillanti come diamanti.

Jennifer Lopez in Georges Hobeika

In molti scommettevano su un abito Dolce&Gabbana: pochi giorni fa la popstar è stata ospite della sfilata di Alta Moda del brand, tenutasi proprio a Venezia, dove ha incantato i fotografi con un look "regale", con mantello e diadema. Invece Jennifer Lopez (aiutata dallo styling di Rob Zangardi) ha scelto di vestire un brand meno noto, Georges Hobeika. Ha completato il look con un paio di sandali firmati Jimmy Choo color argento, con plateau e cinturino alla caviglia, e gioielli scintillanti firmati Cartier.

Il primo red carpet di coppia dei "Bennifer"

Da quando è stata resa nota la partecipazione di Ben Affleck alla Mostra del cinema di Venezia, come protagonista del film The Last Duel di Ridley Scott, subito si è scatenato il gossip: ci sarà anche Jennifer Lopez? La popstar alla fine è arrivata, scendendo dal traghetto insieme a Ben Affleck in un abito in pizzo bianco. Questo è il primo red carpet insieme dal loro ricongiungimento: lui impeccabile in un completo Dolce&Gabbana, lei splendente in bianco. E anche quest'anno Venezia non smette di farci sognare.