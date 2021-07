Jennifer Lopez non ha paura di mostrarsi struccata e senza filtri: per lei l’età è solo un numero Siamo abituati a vederla truccata e impeccabile sul palcoscenico, ai concerti, agli eventi, alle sfilate. Ma Jennifer Lopez è anche altro e non ha paura di farlo vedere. Proprio perché la sua linea di prodotti skin care è dedicata a tutte le donne e promuove il valore della naturalezza e dell’autenticità, non ha esitato a mostrarsi completamente al naturale: per lei l’età sia solo un numero.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez con e senza trucco

Jennifer Lopez sin dagli esordi si è sempre completamente donata al suo pubblico, senza risparmiarsi, con energia e tanta passione. La sua carica l'ha portata a grandi successi: circa 80 milioni di dischi venduti nella sua carriera. È sulla cresta dell'onda da 20 anni, riconosciuta e apprezzata per il suo talento ma anche per il suo caldo fascino latino. A inizio 2021, però, la cantante ha anche cominciato un'avventura imprenditoriale nel mondo del beauty, come altre sue colleghe che hanno lanciato le loro linee di make-up o skincare (l'ultima in ordine di tempo è Scarlett Johansson, coi suoi prodotti per prendersi cura della pelle). Visto che la JLo Beauty è una collezione che punta alla semplicità, è stata la stessa fondatrice a volersi mostrare nel modo più naturale possibile.

È un periodo d'oro per J-Lo

Per Jennifer Lopez è un momento d'oro sotto molti punti di vista. Per quanto riguarda la carriera la popstar ha cantato all'insediamento di Biden, di bianco vestita, omaggiando con la scelta di questo colore Kamala Harris e le suffragette. La 51enne solo pochi mesi prima aveva vinto l'Icon Award, premiata come icona dell'anno: in quell'occasione aveva fatto un potente discorso motivazionale alle donne, invitandole a non rinnegare mai le loro origini e soprattutto a non arrendersi dinanzi a nessun ostacolo. Sta proseguendo a gonfie vele anche la vita sentimentale: dopo tanti rumors ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Ben Affleck, con cui aveva già avuto una storia d'amore negli anni Novanta. I fan fanno tutti il tifo per loro. A gennaio 2021 la popstar ha lanciato sul mercato la sua linea dedicata alla skin care, dopo ben due anni di lavoro per sviluppare i prodotti e testare le formulazioni, fino a raggiungere l'eccellenza.

Jennifer Lopez al naturale

Nel 2011, a quasi 42 anni, Jennifer Lopez è stata nominata "la donna più bella del mondo" dal magazine americano People. E alla Milano Fashion Week 2019 (a 50 anni) ha indossato, a distanza di 19 anni, l'iconico Jungle Dress di Versace lasciando tutti di stucco per la sua forma smagliante. Per lei il tempo sembra non passare mai e questo è possibile grazie a uno stile di vita sano, tanta attività fisica che continua a praticare con rigore, un'alimentazione curata. Un aspetto su cui lei ha sempre insistito molto è la cura della pelle: il suo segreto è un ingrediente del tutto naturale, che infatti è diventato quello al centro della sua linea, l'olio d'oliva. E anche se siamo abituati a vederla perfettamente truccata quando è in scena, abbronzata, ha accettato di farsi fotografare completamente al naturale, acqua e sapone come si suol dire, senza filtri né ritocchi alla foto.

Jennifer Lopez al naturale

L'età è solo un numero

Nel realizzare i prodotti della sua linea la fondatrice del brand ha voluto semplicemente condividere con le altre donne ciò che ha aiutato lei in primis. "Per anni, la domanda numero uno che mi è stata posta è stata sulla mia pelle, quindi ho sentito quasi l'obbligo di condividere ciò che ho imparato. Ci sono voluti 20 anni per realizzare questo sogno, doveva essere fantastico. JLo Beauty deve rispecchiare autenticamente i miei valori e riflettere chi sono, in cosa credo e come vivo la mia vita" si legge sul sito ufficiale. Per lei, che da sempre è un'icona di bellezza, il passare degli anni non costituisce uno scoglio insormontabile, perché ha imparato ad amarsi e prendersi cura di sé in modo adeguato, valorizzandosi. Per questo a 50 anni è così sicura di sé, fiera, consapevole e ha voluto che i suoi prodotti raccontassero qualcosa di autentico. "Il nostro slogan è: la bellezza non ha una data di scadenza. Puoi sentirti giovane a qualsiasi età e sentirti bene".