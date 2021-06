Il settore beauty è in fortissima espansione e riscuote successo non solo in profumeria, ma anche sui social. Le guru di make up e skin care sono seguitissime, pronte a consigliare il prodotto perfetto per ogni esigenza, per ogni occasione, per ogni budget. Tante donne del mondo dello spettacolo si sono lasciate affascinare dal mondo della bellezza, intraprendendo una strada alternativa o parallela alle loro carriere. Basti pensare a Rihanna o a Jennifer Lopez o ancora a Gwyneth Paltrow. L’ultima in ordine di tempo è Scarlett Johansson. Anche lei, da sempre attenta alla cura di sé e sostenitrice di una bellezza non artefatta, ha deciso di dedicarsi alle altre donne realizzando per loro prodotti inclusivi.

Scarlett Johansson nel mondo beauty

L’attrice hollywoodiana debutterà nel 2022 con un suo brand di prodotti. Si tratta di un progetto a cui lavora da un paio di anni e di cui ha rivelato pochissime informazioni. Non si conosce il nome della sua linea, non si sa se si dedicherà a skin care o make up, ma si sa che sarà realizzato con la compagnia indipendente The Najafi Companies (che ha sostenuto anche Pattern Beauty di Tracee Ellis Ross). Assieme alla 36enne ci sarà, in qualità di CEO e co-fondatore anche Kate Foster, ex dirigente di Juicy Couture. L’idea è realizzare una linea di prodotti dedicati alla bellezza, intesa però in modo sano: non un ideale a cui aspirare in modo ossessivo, cercando di imitare dei modelli o di incarnare degli stereotipi, ma una bellezza sana e semplice.

Saranno prodotti pensati soprattutto per chi è in avvicinamento agli ‘anta’, di facile utilizzo, adattabili ai frenetici ritmi quotidiani. "Sarà un brand per chi desidera una bella pelle con il minimo sforzo", ha rivelato su Allure. Benché da anni porti avanti una florida carriera nel mondo del cinema, la bellezza di Scarlett Johansson l’ha portata ad avvicinarsi anche al mondo della moda e della cosmetica. È stata protagonista di campagne pubblicitarie, volto di brand molto noti, ma adesso sembra che voglia concretizzare qualcosa di tutto suo in modo più attivo, mettendo le sue esperienze al servizio dei consumatori come imprenditrice, in prima persona. "Diversi anni fa ho fatto un passo indietro rispetto ai miei affari di bellezza con l'obiettivo di creare qualcosa di vero per me", ha detto.

Celebrities imprenditrici di successo

Rihanna non si è fermata al mondo della musica, ma ha sfondato anche come imprenditrice. La sua Fenty Beauty è stata definita dal Time, al momento del suo lancio, una delle migliori invenzioni dell’anno. I prodotti make up della cantante hanno avuto un enorme successo e nel tempo la collezione si è ampliata anche alla cura della pelle, con Fenty Skin. In nome di una bellezza inclusiva e contro gli ideali tossici, la cantante (vittima di un forte body shaming negli ultimi anni) è entrata anche nel mondo della biancheria intima, lanciando la linea Savage x Fenty, pensata realmente per tutti i corpi e tutte le taglie. Sul mercato ha un valore altissimo ed è in continua crescita: circa un miliardo di dollari. Oltre alla 33enne ha dimostrato una spiccata indole imprenditoriale anche Gwyneth Paltrow. Quello nato come un blog nel tempo è diventato un progetto ben più ampio. Oggi Goop è un brand che si occupa di wellness, benessere, salute e bellezza a 360 gradi con diverse linee di prodotti. Alcuni hanno anche fatto molto discutere, come le candele profumate all'odore di vagina. Si sono lanciate nel mondo beauty anche Jennifer Lopez con JLo Beauty e Lady Gaga con Haus Laboratories e che dire delle sorelle Kardashian. Le influencer sono attivissime, Kim con la KK Beauty e Kylie Jenner con la Kylie Cosmetics. Il brand ha fruttato alla più piccola di casa Kardashian-Jenner un patrimonio da record, facendola entrare di diritto nella classifica dei miliardari dell'anno.