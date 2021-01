È da oltre 20 anni che Jennifer Lopez è sempre sulla cresta dell'onda, è cantante, attrice, icona di bellezza e di stile, nonché una 50enne che sembra aver scoperto l'elisir di "eterna giovinezza". Come fa a essere così in forma? Segue una dieta rigorosa, si allena regolarmente e si serve di una precisa skin routine per limitare al minimo la comparsa dei segni del tempo. Al di là del corpo da urlo, però, a fare invidia a tutte le giovanissime è la sua capacità di lanciare le mode più gettonate di stagione. Dopo osato con l'originalità, mostrandosi sui social con i capelli arcobaleno, questa volta ha puntato su una novità beauty davvero sensuale. Di cosa si tratta? Delle maxi ciglia, che, complice la necessità di dover indossare la mascherina, di sicuro diventeranno gettonatissime durante l'inverno.

Il nuovo look di J.Lo

J.Lo ha un nuovo progetto da lanciare e, al motto di "Tieni gli occhi aperti domani, qualcosa sta arrivando", ha lanciato un nuovo trend beauty. La popstar appare seduta in macchina con indosso una comoda felpa col cappuccio color panna, alza gli occhiali a mascherina in grigio scuro e rivela delle maxi ciglia capaci di esaltare al massimo il suo sguardo profondo. A completare il trucco glow, un blush sui toni del bronze e un lucidalabbra nude, anche se le vere protagonista del make-up sono le ciglia XXL. La novità professionale in arrivo sarà legata al mondo della bellezza o questo cambio look sarà stato casuale? L'unica cosa certa è che la Lopez continua a essere più bella e sexy che mai a più di 50 anni.

Maxi ciglia, il trend da tenere d'occhio

Volete essere davvero trendy durante l'inverno? Fareste bene a imitare J.Lo con le maxi ciglia. La pandemia ha cambiato in modo drastico le nostre abitudini beauty, costringendoci a dire addio a rossetti e contouring elaborati perché coperti dalla mascherina e privilegiando i trucchi che esaltano lo sguardo. Quale migliore occasione di questa per prendersi cura delle ciglia? Chi non vuole usare quelle finte (che potrebbero risultare un po' troppo artificiali) farebbe bene a optare per delle extension o, ancora, per degli appositi sieri capaci di infoltirle. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per vantare delle ciglia XXL, a questo punto non resta che scegliere la variante che si adegua meglio alle proprie esigenze.