Jennifer Lopez è un'indiscussa icona di bellezza e di stile, è la star che ha fatto capire a tutti che non bisogna avere paura dell'età che avanza, basta prendersi cura quotidianamente del proprio corpo e della propria forma fisica. Lei ha superato i 50 anni ma sembra aver scoperto l'elisir di "eterna giovinezza", basti pensare al fatto che fa invidia anche alle ventenni. In fatto di stile, inoltre, non ha rivali e ne dà prova ogni vola che appare in pubblico, mostrandosi trendy, elegante e glamour. Siamo sempre stati abituati a vederla con dei lunghi capelli tra il castano e il biondo e, fatta eccezione per alcune pieghe "rivoluzionarie", non ha mai osato troppo con i colori. Ora, però, le cose sono cambiate e si è trasformata in Barbie unicorno.

Il nuovo look arcobaleno di Jennifer Lopez

Si chiama Chris Appleton ed è l'hairstylist che da anni segue J.Lo, facendola apparire sempre al meglio quando si parla di capelli. Ha firmato tutti i suoi cambi look, dalle lunghissime extension alle schiariture framing, fino ad arrivare alla frangetta a tendina che la popstar ha sfoggiato di recente. Nelle ultime ore, però, ha pensato bene di farle provare qualcosa di nuovo: una tintura color arcobaleno sui toni del viola pastello, rosa, argento e azzurro. Certo, molto probabilmente si tratta solo di una parrucca, dunque di un cambiamento temporaneo, ma tanto è bastato per trasformarla in "Barbie unicorno" come indicato dallo stesso parrucchiere nella didascalia dell'album condiviso su Instagram. Il motivo per cui ha accettato un cambiamento tanto drastico? Voleva sorprendere i fan nel video del nuovo singolo "In The Morning".

in foto: Jennifer Lopez con le extension extra long

J.Lo, dai ricci naturali alle parrucche

Le star vanno matte per i cambi look ma ce ne sono alcune come J.Lo che nel corso della carriera hanno preferito evitare di osare in modo eccessivo. La popstar e attrice, ad esempio, è sempre rimasta fedele al suo colore naturale, il castano chiaro, aggiungendo di tanto in tanto sfumature e colpi di sole sui toni del biondo e del dorato.

in foto: J.Lo con capelli e look al naturale

Gioca spesso con della maxi extension e spazia tra le più svariate acconciature, da quelle in stile "vecchia Hollywood" a quelle extra lisce, ma allo stesso tempo non ha paura di mostrarsi con il suo long bob riccio e naturale. Insomma, nonostante non possa essere definita la "regina del trasformismo", Jennifer ha sempre trovato il modo per sorprendere i fan e con la parrucca unicorno ne ha data l'ennesima prova. Dopo aver spopolato con questo nuovo look variopinto comincerà a pensare a una starà pensando a una trasformazione più drastica?