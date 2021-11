Ilary Blasi cambia look: dice addio al biondo e conquista tutti coi capelli color albicocca Ilary Blasi ha cambiato look, affidandosi come sempre alla sua hair stylist di fiducia Alessia Solidani. La moglie di Francesco Totti ha tinto i capelli biondi, optando per un nuance calda e avvolgente: il color albicocca.

L'autunno porta con sé anche la voglia di cambiare look, come dimostrano diversi volti noti della tv che hanno deciso, anche in vista delle nuove stagioni televisive, di rivoluzionare la propria immagine. Di recente Michelle Hunziker, pronta a ritornare su Canale 5 con All Together Now, si è rivolta alla sua hair stylist di fiducia per la classica ‘spuntatina'. Il risultato finale è stato molto apprezzato dai fan, che erano soliti vedere la conduttrice con la chioma lunga: adesso ha invece optato per un bob biondissimo e ondulato. A realizzarlo, colei che c'è dietro gli hair look di molte donne del mondo dello spettacolo, cioè Alessia Solidani. È proprio lei a curare anche l'immagine di Ilary Blasi, che stavolta ha voluto dire addio al suo iconico a tradizionale biondo, a vantaggio di qualcosa di nuovo.

Il nuovo hair look di Ilary Blasi

Ilary Blasy è affezionatissima ai suoi capelli biondi. Nei vari hair look ha sperimentato diversi tagli e lunghezze, tantissime acconciature: basti pensare alle molteplici vesti in cui l'abbiamo vista nei programmi da lei condotti, come L'Isola dei Famosi. Qui è passata dall'extra liscio effetto specchio che andava di moda alcuni anni fa (che ha riportato immediatamente le ragazzine di allora indietro nel tempo) ai capelli mossi, sfoggiando le cosiddette wet waves (le onde effetto bagnato). Alla conduttrice sicuramente piace giocare con la propria immagine e stavolta ha voluto osare più del solito.

Instagram Story @ilaryblasi

Il trend dei capelli color albicocca

Alessia Solidani è l'artefice del cambio look di Ilary Blasi, anche stavolta. La conduttrice si rivolge unicamente a lei quando si tratta di acconciare la chioma o darle nuova vita, come in questo caso. Per nulla intenzionata a stravolgere radicalmente la sua immagine, ha voluto comunque darle un tono diverso e lo ha fatto attraverso una nuova sfumatura di colore. Ha sperimentato sui capelli un caldo e avvolgente color albicocca, dunque un delicato biondo che vira anche sul rosa pastello e l'arancione.

Instagram Story @ilaryblasi

Quello dell'apricot hair è un trend che si ispira ovviamente al colore del frutto. Si adatta a tutte le tipologie di capello e a ogni lunghezza, esalta e illumina ogni tipo di incarnato. L'ideale è fare proprio come Ilary Blasi, cioè accentuare il colore delle guance per valorizzare ancora di più il viso.