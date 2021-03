Apricot hair, i capelli si tingono di albicocca per la primavera 2021

L’ultima tendenza colore per i capelli della primavera si ispira ai colori della frutta, e in particolare alle sfumature delle albicocche: un mix di tonalità aranciate e rosate nella loro versione pastello, delicate e luminose. Un colore perfetto per le carnagioni calde, ma che può essere personalizzato anche per chi la pelle rosata.