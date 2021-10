Michelle Hunziker rinnova il suo hair look: taglia i capelli e fa le onde Michelle Hunziker è tornata dalla sua hair stylist di fiducia per ritoccare il look. Ha accorciato leggermente i biondissimi capelli e sul bob ha optato per delle onde morbide, al posto della chioma extra liscio. Il risultato ha fatto impazzire i fan!

A cura di Giusy Dente

Uno dei posti che Michelle Hunziker ama frequentare di più, è il salone del parrucchiere! La conduttrice oltre ad avere un abbigliamento sempre curatissimo (senza bisogno di strafare o esagerare a tutti i costi, per spiccare), tiene moltissimo anche alla sua chioma. Squadra che vince non si cambia: la sua parrucchiera di fiducia è Alessia Solidani, che ha realizzato per lei anche il nuovo hair look con cui la conduttrice ha affascinato i suoi fan e follower, mostrando la trasformazione nelle Instagram Stories.

Michelle Hunziker e la passione per i capelli

In pandemia, complici le chiusure dovute alle restrizioni imposte dal Governo, anche Michelle Hunziker ha seguito il trend della ricrescita scura. Appena ha potuto però è tornata super blonde, lasciando la chioma extra long come sempre. Di recente ha invece stupito tutti con una drastica trasformazione per la prima volta in 25 anni! Ha tagliato i capelli optando per un long bob asimmetrico: un caschetto leggermente più corto dietro, all'altezza della nuca. Il risultato è piaciuto moltissimo ai fan, che le hanno visto sfoggiare il nuovo taglio in concomitanza con la messa in onda di All Together Now.

Michelle Hunziker: blond again!

Michelle Hunziker è tornata a far visita ad Alessia Solidani, l'hairstylist che c'è dietro a quasi tutti i suoi cambi look. Oltre ad avere diversi saloni nella città di Roma, è anche la parrucchiera di fiducia di Ilary Blasi. Tra le sue clienti affezionate ci sono anche Stefania Orlando, Sabrina Ferilli ed Eleonora Pedron. Per la Hunziker stavolta ha cominciato con la classica spuntatina. "Ma quanto tagli? Ma sei matta!" ha chiesto la conduttrice, inizialmente spaventata dalle forbici!

Ma si è fidata della professionista, che le ha assicurato che avrebbe tolto soltanto pochi centimetri! Il risultato finale è un bob leggermente più corto di prima, biondissimo e ondulato, vaporoso all'attaccatura. Michelle ha applicato sulle labbra un rossetto scuro effetto velluto per far risaltare ancora di più il colore della chioma. Insomma, una bellissima versione moderna di Marilyn Monroe.