Il nuovo look di Selena Gomez: abbandona i capelli lunghi e torna al caschetto Selena Gomez lo ha fatto di nuovo! La cantante e attrice, ex star Disney, ama moltissimo cambiare look. L’abbiamo vista bionda e mora, coi capelli super lisci e mossi. Ultimamente la sua chioma era molto lunga, ma ha deciso di darci un taglio: su TikTok ha sfoggiato un bob corto, che aveva portato anche in passato.

A cura di Giusy Dente

Selena Gomez coi capelli lunghi e col bob

Kourtney Kardashian, Billie Eilish e ora Selena Gomez: sembra proprio che le celebrities abbiano voglia di darci un taglio e che per questo autunno-inverno vogliano portare i capelli corti. L'influencer e sorella di Kim ha detto addio alle lunghe ciocche questa estate, optando per un caschetto realizzato dall'hair stylist Peter Savic e dal suo fidanzato Travis Barker (ormai promesso sposo, visto che è arrivata la proposta di matrimonio). Stessa cosa ha fatto la cantante di Bad guy, che ha stupito i fan pubblicando all'improvviso e del tutto a sorpresa la foto di un rivoluzionario cambio look: non solo capelli più corti e a caschetto, ma addirittura biondi! Lo stesso ha fatto anche Selena Gomez.

Selena Gomez cambia look

L'ex star della Disney dagli esordi a oggi è molto cambiata e negli ultimi anni ha giocato spesso col suo look soprattutto in fatto di capelli. Si può dire che non si sia fatta mancare nulla e che si sia tolta tanti sfizi! Anche se solo per un video, dunque temporaneamente, ha osato una chioma arcobaleno in linea col trend multicolor seguito da tantissime star la scorsa primavera: anche Valentina Ferragni, Jennifer Lopez e la cantante Halsey si sono fatte conquistare dai vivacissimi Rainbow Hair. Ma è passata con disinvoltura dai capelli lunghissimi e voluminosi al caschetto in perfetto stile anni Novanta: bombato, super liscio e con la fila centrale, proprio come era in voga una ventina di anni fa.

Selena Gomez @Tiktok

Anche col colore ha giocato molto. I suoi fan sono abituata a vederla in versione castana, ma più volte si è trasformata passando al biondo platino (rigorosamente con ricrescita bene in vista!). Il nuovo ‘colpo di testa' della 29enne è un ritorno ai capelli corti! Ultimamente la sua chioma era extra long, ma deve aver deciso di stravolgere completamente la sua immagine, passando a qualcosa di più fresco e giovanile, meno pesante.

Leggi anche Selena Gomez segue il trend dei capelli arcobaleno: il nuovo look è multicolor

Selena Gomez al Met Gala 2017 (Getty)

Su TikTok ha sfoggiato il nuovo bob che ha riscosso moltissimo successo. Nei commenti molti fan si sono complimentati per il nuovo look. Qualcuno l'ha paragonata al personaggio che interpretava ne I maghi di Waverly, altri si sono ricordati che aveva un'acconciatura simile al Met Gala del 2017. E adesso, chi sarà la prossima a dire addio alle lunghe ciocche in favore dei capelli corti?