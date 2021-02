Siamo sempre stati abituati a vedere Selena Gomez con dei meravigliosi capelli castano naturale ma nelle ultime ore le cose sono cambiate, la popstar si è rivolta al parrucchiere di fiducia per stravolgere la sua immagine. Ha seguito il trend della chioma arcobaleno, apparendo irriconoscibile sui social. Perché lo ha fatto? In molti dicono che si tratti di un espediente originale per camminare indisturbata tra le strade di New York (anche se i capelli variopinti non sono proprio l'ideale per non farsi notare), altri ritengono che è solo un look "temporaneo" scelto per il nuovo video. L'unica cosa certa per il momento è che anche in versione "unicorno" la popstar è sempre bellissima e impeccabile.

Il nuovo look di Selena Gomez

Evanie Frausto è l'hairstylist della popstar e nelle ultime ore ha condiviso dei suoi scatti inediti. Selena si è lasciata immortalare con una giacca di Louis Vuitton decorata con l'iconica stampa Monogram ma ad attirare le attenzioni del pubblico non è stato tanto il capo griffato, quanto piuttosto l'acconciatura originale. La Gomez avrebbe detto addio alla chioma lunga, castana e con la frangia a tendina per provare un caschetto variopinto sui toni dell'arcobaleno. Lo ha portato leggermente ondulato e con i boccoli, apparendo decisamente irriconoscibile. Per la gioia di tutti coloro che la amano in versione casta, si tratta solo di una parrucca, probabilmente indossata per realizzare il video di "Revelación", il primo singolo estratto dal suo nuovo album in spagnolo che uscirà il 12 marzo.

Le star che hanno seguito il trend dei Rainbow Hair

Selena Gomez non è la prima e unica star ad aver seguito il trend dei capelli arcobaleno, prima di lei sono state molte le celebrities che non hanno resistito alla mania "unicorno". È il caso di Jennifer Lopez, di Halsey, dell'italianissima Valentina Ferragni ma anche di diversi uomini dello spettacolo, primo su tutti Fedez, che ha avuto il merito di trasformare l'originale moda in una tendenza genderless. Insomma, i Rainbow Hair potranno essere pure un po' troppo "appariscenti" ma sono l'ideale per coloro che vogliono essere glamour e cool. Selena Gomez avrà preso ispirazione dai numerosi colleghi prima del suo "colpo di testa" temporaneo?