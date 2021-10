Spettacolare proposta di matrimonio per Kourtney Kardashian: quanto ha speso Travis Baker per 6000 rose Travis Baker non ha badato a spese, per la romantica proposta di matrimonio fatta a Kourtney Kardashian. Affidandosi a un famoso designer floreale, ha fatto realizzare sulla spiaggia un enorme cuore con migliaia di rose rosse e candele. Il costo potrebbe essere esorbitante, ma sicuramente l’effetto finale è a dir poco sbalorditivo.

A cura di Giusy Dente

Kourtney Kardashian e Travis Baker, Instagram @kourtneykardash

Con una proposta degna del più romantico dei film e un anello di fidanzamento da centinaia di migliaia di euro, Travis Baker ha ufficialmente chiesto a Kourtney Kardashian di sposarlo. La risposta della sorella di Kim è stata sì, naturalmente. La coppia è stata immediatamente sommersa di auguri da parte di fan e follower, gli stessi che da tempo sottolineano con piacere la svolta acqua e sapone della loro beniamina. Sempre più spesso, infatti, Kourtney sta stupendo tutti sui social mostrandosi in versioni acqua e sapone e senza filtri, contrariamente a quanto fanno le altre sorelle, criticate proprio per il loro abuso di ritocchini vari, soprattutto Khloe, sempre più irriconoscibile. Per la fatidica proposta di matrimonio era elegantissima in un abito nero con la schiena nuda. Intorno a lei un panorama mozzafiato e un allestimento curato nei minimi dettagli dal futuro marito.

Proposta di matrimonio in un tripudio di rose

La proposta di matrimonio è stata fatta dall'ex batterista dei Blink 182 su una spiaggia di Montecito, in California. Ogni cosa è stata curata nei minimi dettagli, per rendere tutto indimenticabile. Per l'occasione, infatti, lo spazio è stato addobbato con candele e migliaia di rose. Baker non ha badato a spese: i fiori sono migliaia, sembra una vera e propria siepe a forma di cuore! Si è affidato, per l'allestimento, al noto designer floreale Jeff Leatham, amatissimo dalle star per le sue visionarie e spesso stravaganti creazioni.

Kourtney Kardashian e Travis Baker, Instagram @kourtneykardash

Non è la prima volta che il musicista opta per qualcosa di così scenografico, per la sua compagna, a tema floreale: evidentemente è certo che sia un ottimo modo per dimostrarle il proprio amore! Già in passato l'aveva stupita con un'enorme installazione di tulipani bianchi e gardenie, per il suo 42esimo compleanno ad aprile scorso. Poco dopo le aveva regalato, in occasione della Festa della mamma, tre bouquet.

People ha chiesto ad Ashley Greer, fiorista e proprietaria dell'Atelier Ashley Flowers di Washington, una stima ipotetica: il costo totale potrebbe aggirarsi intorno ai 54.000 dollari (oltre 46.000 euro), per circa 5000-6000 rose rosse e per le candele nei vasi di vetro. Adesso non resta che scoprire quale trovata in grande stile verrà in mente a Baker per il fatidico giorno del sì, se solo per la proposta si è impegnato così tanto!