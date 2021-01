Elodie non ne sbaglia un colpo e, dopo gli innumerevoli successi raggiunti nell'ultimo anno, continua a essere l'artista più richiesta del panorama italiano. È stata la più elegante e trendy di Sanremo 2020, ha spopolato con due diverse hit estive, incantando il pubblico tra look griffati e treccine afro, è diventata icona di stile e ancora oggi non perde occasione per rinnovarsi e reinventarsi, rivelando un innegabile talento. Dopo aver annunciato che tornerà sul palcoscenico dell'Ariston anche quest'anno ma nell'inedita veste di co-conduttrice, ha lanciato anche un nuovo ed esclusivo progetto: ha debuttato nell'universo beauty con una collezione di make-up. Si chiama ElodieXSephora e rispecchia alla perfezione il suo animo pop e glamour. Visto il "talento nascosto" da modella, poteva mai rinunciare al ruolo di testimonial della linea? Assolutamente no e nello spot realizzato per il brand ha puntato tutto sulla sensualità con dei look fashion perfetti per la primavera.

L'accessorio must-have della primavera? I sandali alla schiava

Il primo look sfoggiato da Elodie nello spot per Sephora è più sensuale che mai, anche se non mancano dei dettagli romantici. A curare l'intero armadio della cantante è stata la stylist Ramona Tabita che, dopo aver puntato su dei look futuristici come quello con il body in vista sfoggiato a X-Factor, questa volta ha preferito l'eleganza di Blumarine. L'outfit fa parte della collezione Primavera/Estate 2021 della Maison (dunque nessuno dei capi è ancora in vendita) ed è contraddistinto da un minidress nero aderentissimo e drappeggiato con una maxi scollatura decorata da un fiore sui toni del viola. A completare il tutto, le scarpe che diventeranno il must-have della bella stagione, ovvero dei sandali alla schiava con il tacco a spillo portati allacciati fino alla coscia, tanto che "scompaiono" nella gonna. Chi aveva indossato prima di lei un modello simile ma decisamente meno sexy? Belén Rodriguez a Tu Sì Que Vales.

in foto: Blumarine, collezione Primavera/Estate 2021

Elodie, il look con i pantaloni animalier

Il secondo cambio d'abito della cantante è decisamente più aggressivo, visto che mixa animalier e stampa floreale, due fantasie che all'apparenza sembrano non essere fatte l'una per l'altra. A dispetto delle aspettative, però, il risultato è ancora una volta più glamour che mai. Il look di Elodie fa parte sempre della collezione Primavera/Estate 2021 di Blumarine ed è contraddistinto da un paio di pantaloni leopardati e un completo blazer-crop top in giallo decorato con delle rose in tinta. Le scarpe, invece, sono dei sandali mules in pelle bianca con un vertiginoso tacco a spillo. La cantante ha così messo in mostra l'ombelico, non avendo paura di osare con degli abbinamenti coloratissimi e pop proprio come la sua collezione di make-up.

in foto: Elodie in Blumarine

Dal taglio corto al long bob, le due "anime" di Elodie

Il dettaglio che balza subito all'occhio nello spot realizzato per il lancio della collezione ElodieXSephora è che la cantante cambia non solo look ma anche acconciatura, proprio come se avesse due diverse "anime", una più romantica, l'altra più aggressiva. Per completare il look con minidress e sandali alla schiava ha puntato tutto su un long bob castano scuro portato con la fila centrale, trasformandosi così in una principessa moderna e iper sensuale. Nel momento in cui è passata al completo con i pantaloni leopardati, invece, ha preferito rinunciare alle extension, tenendo i capelli corti e ingelatinati tirati all'indietro, così da esaltare il make-up impeccabile e i lineamenti perfetti del viso. Insomma, Elodie è la regina delle trasformazioni ma è così bella che sta benissimo in ogni versione.