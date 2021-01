Il 2020 è stato "l'anno d'oro" di Elodie che, tra partecipazione a Sanremo, tormentoni estivi e continui cambi look, ha dimostrato di avere una marcia in più, quel "fattore X" che ogni artista sogna. Sono lontani i tempi in cui calcava il palcoscenico di Amici in tuta e con i capelli rosa, oggi non viene considerata solo un'artista talentuosa dalla voce impeccabile ma anche una vera e propria icona di stile capace di dettare legge in fatto di tendenze. Capelli biondo platino, caschetto ondulato e scuro, treccine afro: Elodie ha dimostrato di non aver paura di osare e di essere capace di rinnovarsi con estrema frequenza, interpretando alla perfezione tutti i trend di stagione. Qual è il suo segreto? Non solo il portamento da modella ma anche lo splendore che da sempre la contraddistingue. Nelle ultime ore, dopo aver annunciato che sarà al Festival di Sanremo 2021 nei panni di co-conduttrice, ha raggiunto l'ennesimo nuovo traguardo e ha a che fare proprio con il mondo della bellezza.

ElodieXSephora, i prodotti di make-up firmati dalla cantante

Elodie ha debuttato nell'universo beauty lanciando la sua prima ed esclusiva collezione di trucchi. Si chiama ElodieXSephora ed è una capsule collection di make-up in edizione limitata firmata a "quattro mani" dalla cantante e dalla nota multinazionale di profumerie. È composta da quattro prodotti, tutti coloratissimi, dall'animo pop, divertenti e inclusivi. Una palette di ombretti, una palette di blush, un set di pennelli per il trucco e una tinta labbra long lasting in fucsia scuro: in ogni prodotto è nascosto un riferimento a una persona importante della vita privata e professionale della cantante. Degli esempi? Il colore fucsia Myss è un riferimento a Myss Keta, mentre il rosso Joah si ispira a Joan Thiele. Per quanto riguarda il packaging, tra le sue ideatrici c'è la mamma di Elodie, Claudia Marthe Mitai: i disegni sono ispirati a un collage che quest'ultima ha realizzato per descrivere le mille sfumature dell'animo della figlia.

in foto: La palette occhi della capsule collection ElodieXSephora

I prezzi della linea di trucchi di Elodie

La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è: quando e dove sarà possibile acquistare la capsule collection di make-up firmata da Elodie? I prodotti saranno disponibili a partire dall'8 gennaio su Sephora.it, mentre per la vendita in-store si dovrà aspettare l'11 gennaio, giorno in cui l'intera linea arriverà nei negozi Sephora di tutta Italia. Quali sono i prezzi? Per la gioia delle amanti dei trucchi low-cost, per comprarli non si dovranno spendere cifre eccessive. Si parte da 10,99 euro per il rossetto liquido no-transfert e si arriva al massimo a 24,99 euro per la palette occhi che conta 12 scader matte e shimmer. Insomma, a partire da questo momento imitare i beauty look di Elodie sarà un po' più semplice: in quante non vedono l'ora di accaparrarsi uno dei trucchi della cantante? Il risultato impeccabile e glamour sembra essere decisamente assicurato.