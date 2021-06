in foto: Belén Rodriguez indossa un anello a forma di Luna

Belén Rodriguez si sta godendo la seconda gravidanza lontano da social e riflettori. In tanti hanno notato la sua assenza in queste settimane e lei stessa ha spiegato nelle sue Instagram Stories che preferisce tenere questo momento per sé, custodirlo con più privacy. Al parto manca poco, la showgirl argentina è all'ottavo mese. Soprattutto le prime settimane sono state difficili per lei, sottoposta a un notevole stress a causa di alcune critiche feroci comparse in rete. Gli haters (moltissime donne) hanno puntato il dito contro la sua relazione con Antonino Spinalbese e la decisione di mettere sù famiglia poco dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, padre di Santiago. Ma col passare del tempo la modella ha ritrovato la serenità, sicuramente anche grazie al suo compagno, sempre al suo fianco e prontissimo a diventare papà. La piccola si chiamerà Luna Marie, un nome originale che potrebbe certamente diventare il più gettonato dell'estate. A lei è dedicato il gioiello che ha sfoggiato sui social.

Aspettando Luna Marie

Il piccolo Santiago ha avuto un ruolo importante nella decisione di Belén di cominciare una relazione con Antonino Spinalbese. La showgirl ha raccontato che proprio suo figlio le ha fatto capire quanto lui fosse innamorato davvero, convincendosi così ad andare oltre le sue paure, legate soprattutto alla differenza d'età (lui ha circa 10 anni in meno). Ed è stato proprio Santiago a scegliere anche il nome da dare alla sua sorellina, che è prontissimo ad accogliere e coccolare. Luna Marie si chiamerà la bambina, che verrà al mondo tra circa un mese. Belén ha mostrato fieramente la pancia, femminile e sensualissima nelle sue nuove forme da mamma. Anche se è meno presente sui social, perché si sta godendo l'intimità familiare e la vicinanza dei cari, senza troppa esposizione mediatica e senza raccontare troppo della sua quotidianità, nelle ultime Instagram Stories ha mostrato un nuovo gioiello inequivocabile dedicato alla sua secondogenita.

in foto: l’anello di Belén Rodriguez a forma di Luna

Un gioiello a forma di Luna

Belén e Antonino sono in macchina, lei poggia la sua mano su quella del compagno ed ecco spuntare un anello a forma di Luna. Si tratta di una creazione della nuova collezione Le Gemelle, brand emergente che realizza gioielli artigianali di lusso. Sono gioielli unici in oro, diamanti e pietre preziose, personalizzabili. E difatti l'anello di Belén Rodriguez sembra proprio stato realizzato appositamente per lei. Fa parte della nuova collezione, che si chiama appunto Luna e che comprende un pendente e degli anelli. Il più costoso arriva a 4200 euro.

in foto: anello Luna Sospesa le Gemelle

Il modello portato al dito dalla showgirl è simile al Luna Sospesa, che è realizzato in oro bianco e diamanti. Ma al posto del lapislazzuli blu centrale, la pietra a forma di luna dell'anello di Belén è bianca. Potrebbe dunque costare di più, rispetto ai 3200 euro con cui è venduto sullo shop online della gioielleria, essendo una creazione personalizzata. Con questo anello Belén ha nuovamente celebrato la sua gravidanza, condividendo con tutti la sua gioia di diventare nuovamente mamma: non vede l'ora di stringere tra le sue braccia la sua Luna.