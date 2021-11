Il Natale dei Royals: Carole Middleton ha già preparato i regali per George, Charlotte e Louis Il Natale si avvicina e i Royals inglesi sono alle prese con i preparativi per rendere i festeggiamenti magici e speciali. Carole Middleton è già pronta e sui social ha rivelato cosa regalerà ai nipoti principini George, Charlotte e Louis.

Manca meno di un mese al Natale e, complice il fatto che lo scorso anno i festeggiamenti sono stati decisamente ristretti a causa della pandemia, in questo 2021 tutti hanno voglia di fare le cose in grande. I Royals inglesi non fanno eccezione, tanto da essere alle prese con i preparativi già da diverse settimane. La regina riunirà la famiglia a Sandringham come da tradizione (ha invitato anche Harry e Meghan), anche se per il momento ha inaugurato un enorme albero addobbato solo nel castello di Windsor, palazzo reale in cui vive dal 2020. Per quanto riguarda i regali, le feste saranno all'insegna del low-cost e Carole Middleton lo ha dimostrato.

I pupazzetti preparati per i principini

Elisabetta II sembra aver già preparato tutti i regali di Natale. Allo staff donerà dei deliziosi budini, mentre per i pronipoti principini ha imposto una precisa regola: sotto l'albero per loro non ci dovrà essere nulla di costoso. Carole Middleton ha seguito alla lettera questo consiglio e ha pensato bene di puntare su qualcosa di semplice ed handmade. Sul profilo della sua azienda Party Pieces ha rivelato di aver preparato per George, Charlotte e Louis dei simpatici pupazzetti a tema natalizio. Si tratta di alcuni gnomi rossi e bianchi di pezza e legno, sono in stile scandinavo e sono caratterizzati tutti da delle lunghissime barbe bianche. Nella didascalia dello scatto postato sui social ha scritto: "Questo dicembre avrò bisogno di alcuni di questi tipi sfacciati per far ridere i miei nipoti. Per quanto io ami le decorazioni immacolate, non possiamo essere troppo seri a Natale".

Il significato simbolico degli gnomi natalizi

Sebbene all'apparenza possano sembrare solo dei pupazzi, in verità gli gnomi natalizi nascondono un profondo significato simbolico. Il loro nome originale è Tomte e sono delle antiche figure del folklore tradizionale scandinavo, la loro particolarità? Portano fortuna alla famiglia che li ospita. Insomma, a quanto pare il Natale dei principini inglesi sarà all'insegna della semplicità nonostante le loro origini aristocratiche. Louis, il terzogenito di casa Cambridge che per la prima volta parteciperà ai festeggiamenti di corte, apprezzerà i regali handmade della nonna materna?