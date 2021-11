I principini George, Charlotte e Louis festeggiano tre volte Natale (ma niente regali costosi) Kate Middleton vogliono che i loro figli vivano nel modo più “normale” possibile. Eviteranno di viziarli con i regali, ma festeggeranno tre “Natali”: ecco dove.

A cura di Beatrice Manca

A casa Cambridge il Natale arriva… tre volte. Secondo i tabloid, George, Charlotte e Louis passeranno tre "Natali" diversi in tre case diverse. Questo, nei sogni di ogni bambino, potrebbe significare triplo carico di regali. Niente da fare: il principe William e Kate Middleton vogliono che i loro figli vivano nel modo più "normale" possibile nonostante i privilegi, quindi eviteranno a ogni costo di viziare i bambini con doni troppo costosi.

Perché i principini festeggiano Natale tre volte

Le festività che si avvicinano saranno il primo Natale "reale" del principino Louis: nel 2019 era ancora troppo piccolo per prendere parte ai festeggiamenti della famiglia reale, lo scorso anno la pandemia di coronavirus ha costretto anche i Cambridge, come molte altre famiglie, a evitare le tradizionali riunioni di famiglia. Per recuperare, quest'anno William e Kate parteciperanno a tre diverse riunioni di famiglia con George, Charlotte e Louis. Secondo quanto scrive OK! e quanto riporta il Daily Mail, William e Kate avranno un Natale intimo, nella loro tenuta di Anmer Hall (Norfolk) ma dovranno anche prender parte ai tradizionali festeggiamenti nella tenuta di Sandringham, insieme alla regina. Infine, passeranno una giornata anche con la famiglia di Kate, i Middleton, forse per Capodanno.

Niente regali costosi per George, Charlotte e Louis

I principini non sono bambini normali: George è l'erede al trono di Inghilterra e i fratellini vivranno un'esistenza molto diversa dalla maggior parte dei bambini, fatta di responsabilità e riflettori. Nonostante ciò, William e Kate vogliono crescere i loro tre figli nel modo più normale possibile: vestiti comprati nei grandi magazzini, pic-nic al parco, piccoli lavoretti domestici. La coppia reale spingerà i figli minori a trovarsi una lavoro, una volta terminati gli studi, come tutti i loro coetanei. Duncan Larcombe, royal correspondent e autore di un libro sul principe Harry, ha detto in un'intervista a Ok! Magazine che proprio per questo motivo non faranno regali esorbitanti ai loro figli e chiederanno "sobrietà" anche ai parenti. Il desiderio dei royal è che i bambini vivano un Natale il più possibile normale: e come accade ogni famiglia, si sta un po' con la famiglia della mamma e un po' con quella del papà.