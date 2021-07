Il costume a “tendina” di Elena Santarelli è il must dell’estate 2021: il ritorno di balze e volant Elena Santarelli si sta godendo una vacanza al mare ed è sempre aggiornata in fatto di ultime tendenze: sui social ha sfoggiato un costume bianco con maxi volant che creano un gioco di volumi. I costumi con volant e balze sono uno dei must dell’estate 2021: ecco i modelli di tendenza e a chi stanno bene.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

D'estate le donne si dividono in due categorie: chi non può fare a meno del bikini e chi invece ama il costume intero. Elena Santarelli sembra decisamente far parte di questa seconda categoria. La conduttrice televisiva si sta godendo le vacanze al mare e ha condiviso su Instagram una foto di un costume da bagno molto particolare: un intero con un maxi volant che fa quasi da "tendina". Le balze, non a caso, sono tra le protagoniste dell'estate 2021: scommettiamo che la Santarelli lancerà il trend?

Il costume con maxi volant di Elena Santarelli

Elena Santarelli, 39 anni, è più in forma che mai: su Instagram ha condiviso una foto con un costume intero bianco con le spalline sottili, perfetto per mettere in risalto l'abbronzatura. Il dettaglio che ha fatto impazzire i follower è il maxi volant che cade a mo' di tendina sul costume. Questa aggiunta in pizzo Sangallo rende il costume molto particolare, quasi come un top da sera: il Sangallo infatti è il trend dell'estate 2021. La bionda conduttrice televisiva poteva farsi sfuggire l'occasione di sfoggiare un costume così trendy?

I costumi con le balze sono il must dell'estate 2021

La moda dell'estate 2021 ama le balze: un vezzo romantico e spiritoso, perfetto per donare un tocco di movimento anche al costume più semplice. I costumi con volant sulla scollatura infatti sono perfetti per chi ha poco seno perché aggiungono volume o per chi ha un fisico a pera. Interi o bikini, quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta: Vilebreuqin segue il trend dei costumi a tendina con un modello black&white, mentre Benetton punta sui bikini, con fantasie colorante e volant sul reggiseno a fascia. Non saranno pratici per una lunga nuotata, ma a bordo piscina e sul bagnasciuga fanno la loro figura: perfetti anche per un party estivo!