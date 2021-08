Elodie in bikini è la regina dell’estate: sfoggia il costume sgambatissimo con la camicia maschile I capelli mossi dal vento, una morbida camicia oversize e un bikini in colori accesi: Elodie incanta in fan con uno scatto delle sue vacanze, in cui appare più bella e sensuale che mai. Segue il trend dei bikini in colori accesi osando con uno slip sgmabatissimo, in perfetto stile anni Ottanta.

A cura di Beatrice Manca

Il bikini è il capo cult dell'estate e le star fanno a gara a sfoggiare tutti i trend del momento, dal costume animalier al bikini a fiori. L'ultima in ordine di tempo è Elodie, che si sta godendo la settimana di Ferragosto in vacanza, in compagnia di Mahmood. La cantante ha maturato nel tempo uno stile audace e sensuale, alternando look sportivi e abiti elegantissimi, come quelli sfoggiati al Festival di Sanremo. Bellissima, grintosa e con un fisico statuario, Elodie è capace di passare con grazia dalle sneakers al tacco 12: inutile dire che il suo scatto in bikini ha guadagnato migliaia di likes in pochissimo tempo.

Elodie sceglie il bikini in colori accesi

Elodie ha condiviso su Instagram una foto delle sue vacanze: da sola in una pineta, magari a cercare un po' di riparo dalla calura, sfoggia un bikini di color arancio che mette in risalto la sua carnagione. La cantante a scelto un modello con reggiseno a fiocco, cioé stretto al centro, e lo slip sgambatissimo anni Ottanta, un modello difficile da indossare ma che è tornato di prepotenza di moda per l'estate 2021.

Elodie in bikini

Sopra ha abbinato una camicia oversize a righe sottili, sempre sui toni del rosso, portata morbida e stropicciata come un perfetto copricostume. Un trucco da copiare per una giornata in spiaggia: una camicia leggera tiene freschi ed è perfetta per pranzare al ristorante della spiaggia, appoggiandola sul bikini, o per l'ora dell'aperitivo. Anche Elodie lo conferma: tra i trend dell'estate 2021 c'è sicuramente il costume in tinte accese, in colori saturi o fluo: Irina Shayk, per esempio, ha sfoggiato un modello verde neon sgambatissimo a Ibiza. L'idea perfetta per Ferragosto!