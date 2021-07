Il bikini con i lacci in vita è il costume più sensuale dell’estate 2021: i “trucchi” per indossarlo La tendenza più hot dell’estate 2021? Il bikini con i lacci alla schiava che avvolgono il busto. Da Naomi Campbell a Selena Gomez, le star lo hanno sfoggiato in versione tinta unita o fantasia. L’importante è rispettare alcune piccole precauzioni per indossarlo al sole senza “incidenti” nell’abbronzatura.

A cura di Beatrice Manca

Irina Shayk per Tropic of C

Non sarà il modello più facile da indossare, ma di sicuro è il più sensuale: il bikini con i lacci che si legano in vita è il costume must-have dell'estate 2021. Lo dimostrano le star: le foto di Selena Gomez con un modello intrecciato ha fatto impazzire il web, così come la campagna di Burberry in cui Naomi Campbell posa statuaria in bikini a 51 anni. Esistono vari modelli di questo costume, con uno o più giri di lacci, tinta unita o fantasia: l'importante è rispettare alcune piccole precauzioni per indossarlo al sole senza "incidenti" nell'abbronzatura.

Selena Gomez con un bikini con i lacci

La popstar ha disegnato una linea di costumi in collaborazione con il brand La Mariette: interi a colori sgargianti e bikini ipersensuali. Le sue foto con indosso il modello intrecciato hanno infiammato i social: in molti hanno applaudito la scelta di mostrarsi senza ritoccare né coprire le forme più generose, nonostante i terribili attacchi degli attacchi. Sicuramente questo modello tende a "segnare", ma Selena Gomez appariva bellissima e sicura di sé: la miglior risposta a chi pensa che il bikini sia una "prova" che solo alcuni corpi possono superare.

Selena Gomez in La Mariette

Come indossare il bikini allacciato in vita

Questo modello ha conquistato le tendenze dell'estate 2021: Calzedonia l'ha proposto in versione maculata mentre Bershka punta sulla tinta unita, total black o color sabbia. Reina Olga sceglie l'esplosione di colore, proponendo un modello rosso acceso. Una volta trovato il modello che più vi piace ci sono un paio di "trucchetti" che possono tornarvi utili prima di indossarlo. Non è il costume più indicato per sdraiarsi al sole, perché i laccetti possono lasciare un antiestetico segno dell'abbronzatura. Se prevedete di passare molto tempo sul lettino, slacciatelo! Oppure spostate i laccetti di tanto in tanto. Una volta indossato comunque bisogna avere cura di spalmare bene la protezione solare sotto i lacci, altrimenti la scottatura è dietro l'angolo. Ma al netto di queste piccole precauzioni, sicuramente non passerà inosservato!