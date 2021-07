Naomi Campbell a 51 anni statuaria in costume: lo scatto con il bikini intrecciato è mozzafiato La top model ha pubblicato su Instagram le foto della nuova campagna di Burberry, mentre posa in un bikini blu con i lacci intrecciati sul corpo. A 51 anni non c’è assolutamente niente che non possa indossare: il bikini con l’allacciatura alla schiava è sicuramente uno dei modelli più trendy dell’estate 2021.

A cura di Beatrice Manca

Per Naomi Campbell il tempo si è fermato: a 51 anni è sempre la regina delle passerelle. Dopo aver annunciato di essere diventata madre, due mesi fa, è tornata a pieno ritmo agli impegni lavorativi: su Instagram ha postato le foto della nuova campagna di Burberry in cui appare statuaria e bellissima in un bikini blu con i laccetti che creano un sensuale intreccio sul corpo. Scommettiamo che diventerà presto uno dei modelli cult dell'estate 2021?

Naomi Campbell per Burberry

Naomi Campbell testimonial per Burberry

Burberry ha scelto Naomi Campbell, leggenda vivente delle passerelle, come protagonista della collezione TB Summer Monogram. Riccardo Tisci, direttore creativo del brand, ha subito pensato alla Venere nera come sua testimonial per la sua capacità di coniugare l'energia vitale con uno stile senza tempo. A 51 indossa divinamente qualsiasi cosa, bikini compreso. "Sono così emozionata di essere il volto di Burberry", ha scritto la top model sui social ringraziando Riccardo Tisci. Nella didascalia del post ha lanciato l'hashtag #proudtobebritish, "orgogliosa di essere britannica". Sicuramente un omaggio al marchio di moda Burberry, ma che ci sia anche un messaggio di supporto alla nazionale sconfitta agli Europei?

I costumi con i lacci intrecciati sono il must dell'estate

Il costume di Naomi Campbell con i lacci è uno dei modelli più trendy dell'estate 2021. Quest'anno le spiagge si riempiranno di modelli di bikini a fiori, in colori pastello o effetto uncinetto ma tutti con i laccetti. L'effetto più sexy è l'intreccio dei lacci sul davanti: alla schiava come lo porta Naomi Cambpell o con un semplice giro sotto il reggiseno come lo porta Chiara Ferragni. Attenzione però all'abbronzatura: oltre a lasciare un antiestetico segno chiaro, bisogna fare attenzione a spalmare la crema anche nei punti nascosti, perché la scottatura è dietro l'angolo. Richiede qualche cautela extra, ma ne vale assolutamente la pena: l'effetto del bikini intrecciato è molto cool!

