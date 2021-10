I costumi delle star per Halloween 2021: Kourtney Kardashian e Travis Barker come Sid e Nancy La notte più spaventosa dell’anno è alle porte e le star si preparano con costumi horror: Kourtney Kardashian e il suo fidanzato Travis Barker copiano Sid e Nancy, la coppia più punk della storia, Kendall Jenner posa ricoperta di sangue e Jamie Lee Curtis rende omaggio alla madre, protagonista del film Psycho di Hitchcock.

Halloween è alle porte e come ogni anno le star si preparano a festeggiare la notte più spaventosa dell'anno con travestimenti ispirati al mondo dell'horror o alla cultura pop. Nel mondo anglosassone infatti la festa è molto sentita ma viene interpretata come una specie di Carnevale: oltre a streghe, zombie e vampiri i costumi più gettonati sono quelli dei personaggi delle serie tv (quest'anno spopolano le tute di Squid Game) o di idoli della cultura pop. Kendall Jenner, ad esempio, si è vestita da sexy sposa cadavere mentre Heidi Klum è sempre la regina dei travestimenti ad effetto: ha girato un horror movie insieme alla famiglia in cui si trasforma in una zombie. Ecco i migliori costumi delle star per Halloween 2021.

Jamie Lee Curtis come Marion di Psycho

L'attrice Jamie Lee Curtis è una vera e propria regina dell'horror: è stata la protagonista dei numerosi capitoli della saga cinematografica di Halloween e lo scorso settembre ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera a Venezia. Per la prima cinematografica dell'ultimo film della serie ha scelto un look tanto semplice quanto geniale: il vestito celeste polvere di Marion Crane nel film Psycho, con tanto di tenda insanguinata per la celebre scena della doccia. Un costume con un omaggio speciale: l'attrice del famoso film era sua madre!

Jamie Lee Curtis

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono Sid e Nancy

Kourtney Kardashian ha scelto un costume di coppia per Halloween 2021: non poteva essere altrimenti visto che pochi giorni fa ha ricevuto la proposta di matrimonio da Travis Barker. I due fidanzati hanno deciso di interpretare un'altra celebre coppia: Sid Vicious e Nancy Spungen. Il bassista dei Sex Pistols e la sua fidanzata erano due icone punk, celebri per la vita sregolata. La loro storia finì in tragedia ma con i loro look segnarono un'epoca: Kourtney e Travis sono perfetti con chiodo di pelle e top a rete.

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Avril Lavigne vestita da scheletro

La cantante Avril Lavigne ha sempre avuto un look punk e non siamo sorpresi di sapere che Halloween sia la sua festività preferita. Ha deciso di anticipare la notte delle streghe esibendosi in concerto con una tutina da scheletro: sul top a maniche lunghe sono state riprodotte fedelmente tutte le ossa del torace e delle braccia. Non poteva mancare il make up dark, con gli occhi resi languidi da eyeliner e ombretto nero: un'idea semplice ed efficace, da copiare anche all'ultimo minuto.

Avril Lavigne con il costume da scheletro

Kylie Jenner ricoperta di sangue

Il costume più spaventoso? Quello di Kylie Jenner: qualche settimana fa ha anticipato la notte delle streghe con una foto in cui era nuda e coperta di sangue (finto) e con tagli vistosi sulle braccia. Ma il costume, in realtà, era una trovata pubblicitaria per una nuova linea di cosmetici del suo brand in tema Halloween. Il colore predominante? Il rosso sangue, ovviamente!