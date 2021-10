Heidi Klum, la spaventosa trasformazione della top model: diventa una zombie per Halloween 2021 Heidi Klum è la regina di Halloween: ogni anno festeggia il 31 ottobre con incredibili travestimenti e look spaventosi. La pandemia da un paio d’anni costringe la modella a cancellare le sue celebri feste, ma non le impedisce di mascherarsi insieme alla famiglia: ecco la versione “horror” mostrata sui social.

A cura di Beatrice Manca

Sangue, vermi e occhi infossati: Heidi Klum si è mostrata in una versione spaventosa su Instagram per festeggiare la notte di Halloween. La top model tedesca è la regina di Halloween e ogni anno ospita una grande festa in costume. Lo scorso anno il party è saltato per via della pandemia e neanche quest'anno la situazione è tale da permettere un assembramento di persone. Non per questo Heidi Klum ha rinunciato a travestirsi, anzi: ha pubblicato sui social un vero e proprio film dell'orrore in versione ridotta in cui la top model esce dalla tomba e si trasforma in una zombie assetata di sangue.

Heidi Klum si trasforma in una morta vivente

Visto che quest'anno Heidi Klum non ospiterà la sua annuale festa in costume ha deciso di stupire i fan con un video su Instagram: un vero e proprio cortometraggio di 5 minuti ispirato ai classici dell'horror, da Psycho all'Esorcista. La trasformazione di Heidi Klum in una morta vivente è incredibile: ha gli occhi cerchiati di nero, si muove a scatti e si diverte a spaventare la famiglia con sangue finto e vermi. Nel corto ci sono anche i suoi figli: Leni, la figlia modella 17enne, Henry, Johan e Lou.

Heidi Klum in versione zombie (foto via Instagram)

Heidi Klum è la regina di Halloween

Ogni anno la modella festeggia la notte delle streghe con incredibili travestimenti: Heidi Klum ha un gran senso dell'umorismo e si diverte a sperimentare e a "imbruttirsi". Un anno per esempio interpretò un cadavere senza la pelle, un altro anno un lupo mannaro. Nel 2013 lasciò tutti a bocca aperta trasformandosi nella versione anziana di se stessa, con un make up hollywoodiano che includeva le rughe sul collo e le vene varicose.

Heidi Klum si maschera da anziana per la notte di Halloween 2013

Nel 2018 invece lei e l'allora fidanzato Tom Kaulitz si vestirono da Shrek e Fiona: i due erano irriconoscibili sotto i costumi verdi, con tanto di piedoni e orecchie finte. Lo scorso anno, non potendo partecipare a nessuna festa, la coppia ha deciso di girare un piccolo film horror, di cui quest'anno vediamo il sequel per Halloween 2021. Chi ha detto che a 48 anni si è troppo grandi per divertirsi con i costumi?