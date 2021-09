Jamie Lee Curtis riceve il Leone d’oro: l’impegno dell’attrice per le donne e la comunità LGBTQ Jamie Lee Curtis riceve il Leone d’oro alla carriera: sullo schermo è la “Regina dell’urlo”, ma fuori dal set è una donna impegnata in moltissime attività di beneficienza e attiva sostenitrice della comunità LGBTQ+. Sempre elegante e sobria, inconfondibile con i capelli cortissimi e gli occhiali, Jamie Lee Curtis è una diva discreta e impegnata.

Erede di una stirpe nobile di Hollywood, baronessa per amore, scrittrice di libri per l’infanzia e attivista per i diritti delle donne e della comunità LGBTQ+: Jamie Lee Curtis è molto più di un'attrice. A Venezia per la proiezione fuori concorso di Halloween Kills, ultimo capitolo della saga che l'ha consacrata alla fama, Jamie Lee Curtis riceve oggi, mercoledì 8 settembre, il Leone d’Oro alla carriera. Sempre elegante e sobria, inconfondibile con i capelli cortissimi e gli occhiali, al cinema Jamie Lee Curtis è la "Regina dell'urlo", ma fuori dal set è una donna impegnata per difendere i più piccoli e attiva sostenitrice della comunità LGBTQ+.



Jamie Lee Curtis e l'impegno a difesa dei bambini

Jamie Lee Curtis ha 62 anni e una carriera tale alle spalle da meritarsi una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il cinema è sempre stato nel suo dna: Tony Curtis e Janet Leigh. Capace di passare dalle commedie ai ruoli drammatici, è stata la mamma di Lindsey Lohan in Freaky Friday e Laurie Strode nella saga di Halloween, personaggio che l'ha accompagnata negli anni. Non tutti però conoscono le molte cause di beneficienza in cui è impegnata: raccoglie fondi per ospedali per bambini, è la "madrina" del Children's Los Angeles Hospital e ha anche sostenuto l'apertura di una nuova struttura medica per l'infanzia nel 2011. La sua passione? I libri per bambini: Curtis è autrice di moltissimi volumi dedicati ai più piccini. Ha anche collaborato con l'associazione Women In Recovery, che sostiene le donne in difficoltà.

La figlia transgender e l'impegno per la comunità LGBTQ

Jamie Lee Curtis è sposata da 36 anni con il regista e attore Christopher Guest, da cui ha ottenuto il titolo di Baronessa: la loro è una delle storie d'amore più durature di Hollywood. Mai uno scandalo, mai un gossip malevolo sbattuto in prima pagina: il suo fascino è rigoroso e discreto, come i suoi look. Con il marito ha adottato due figlie, Ruby e Annie, ora adulte. Quest'estate Jamie Lee Curtis ha parlato apertamente della transizione della figlia Ruby: in un'intervista al magazine Aarp ha detto di aver osservato "con meraviglia e orgoglio" il percorso della figlia.

Da sempre attiva sostenitrice della comunità LGBTQ+, l'attrice ha detto di aver imparato molto da Ruby sull'identità di genere. Non solo: sarà proprio lei a officiare il matrimonio della figlia dimostrando che il suo impegno non è solo di facciata. Come tutti, anche l'attrice ha vissuto i suoi periodi bui: ha ammesso di aver sofferto di dipendenza da oppiacei dopo un intervento, da cui oggi si è completamente disintossicata. La sua lezione di stile? Imparare ad accettare gli anni che passano e sfoggiare con orgoglio i capelli bianchi, il suo segno distintivo. Oggi il Leone d'oro celebra tutti i suoi successi, professionali e personali.