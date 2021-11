La svolta ‘dark’ dei Ferragnez: baby Vittoria è adorabile con la parrucca di Mercoledì Addams Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato Halloween con i bambini, lasciando tutti a bocca aperta: hanno deciso di ispirarsi alla famiglia più horror della televisione, gli Addams, copiando i loro costumi. Chiara Ferragni era irriconoscibile con i capelli neri, ma a rubare la scena (e il cuore) è stata la piccola Vittoria.

A cura di Beatrice Manca

I Ferragnez sono la famiglia più famosa di Instagram si divertono spesso a sfoggiare look coordinati e abiti particolari. Così dark, però, non li avevamo mai visti: capelli neri, look cimiteriali e occhiaie. Come molte altre star hanno deciso di mascherarsi per la notte di Halloween (qui i travestimenti più belli) e hanno preso ispirazione da un grande classico, la famiglia Addams. Chiara Ferragni era una splendida Morticia, con la parrucca corvina e i sabot griffati, Fedez ha indossato il completo gessato di Gomez e Leone era il piccolo Dudley con la t-shirt a righe. Ma la vera star era la piccola Vittoria: la bambina ha indossato la sua prima parrucca per interpretare Mercoledì Addams. Trecce nere, colletto bianco e vestitino da collegiale: una Mercoledì perfetta, ma con un sorriso irresistibile.

Chiara Ferragni si trasforma in Morticia Addams

La famiglia Addams è un grande classico di Halloween: quest'anno anche Chrissy Teigen e John Legend hanno scelto questi costumi insieme ai loro figli. Chiara Ferragni però ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo costume: indossava il classico abito nero con la scollatura a V e le maniche a pipistrello e una parrucca nero corvino, con il rossetto abbinato. Non poteva certo mancare un tocco di lusso: Chiara-Morticia indossava sandali neri con il tacco alto firmati Amina Muaddi, uno dei brand più desiderati e cool del momento. Il modello è in vendita online a 650 dollari, l'equivalente di circa 560 euro.

Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria nei panni degli Addams

Baby Vittoria con il costume di Mercoledì

I fan sono letteralmente impazziti però alla vista della piccola Vittoria, la seconda figlia della coppia. La bambina ha da poco compiuto sette mesi e i genitori si divertono a creare per lei costumi teneri e spiritosi: dopo averla vestita da zucca per una visita a un campo fuori Milano, il papà ha ideato per lei un pigiamino a forma di polpo con mega tentacoli. Qualche giorno fa la bimba ha lasciato l'ospedale per un virus respiratorio e ora si trova a casa, in perfetta salute e serena. Per Halloween la bimba ha indossato il famoso abitino con il colletto di Mercoledì, la figlia perennemente imbronciata degli Addams. Non potevano mancare le trecce: anche lei, come la mamma Chiara, indossava una parrucca con i capelli neri. A differenza dell'originale, però, baby Vittoria è sempre sorridente: come non innamorarsi di questa bambina?