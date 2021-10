Halloween a tema Squid Game: il travestimento più gettonato è con le tute della serie tv Dilaga l’effetto Squid Game: sbarcata su Netflix da poco, si è già imposta come la serie tv del momento. E c’è da aspettarsi che tantissimi prenderanno ispirazione dai costumi dei personaggi per ricreare gli imminenti travestimenti di Halloween. Bastano davvero pochi soldi e poche accortezze e il gioco è fatto.

A cura di Giusy Dente

la tute verdi e rosse di Squid Game

Chissà se è stata una mossa casuale o intelligentemente studiata a tavolino, quella di far uscire Squid Game su Netflix in prossimità di Halloween. La serie tv coreana è sbarcata sulla piattaforma da poche settimane ed ha scalato le classifiche imponendosi come il prodotto del momento, tra i più visti nel mondo. Più che una semplice serie tv è un vero e proprio fenomeno, anche di costume, visto che sono proprio le famigerate tute indossate dai protagonisti ad aver attirato moltissima attenzione. "Sapevo che sarebbe stato tutto o niente, un capolavoro o un bizzarro flop" ha commentato il regista Hwang Dong-hyuk: e si è verificata la migliore tra le due possibilità.

Squid Game, nulla è casuale

Tute verdi o tute rosse: nulla è casuale, in Squid Game. Le tute che indossano da un lato i concorrenti e dall'altro lo staff hanno un significato ben preciso, così come i simboli riportati sulle maschere. Il rosso e il verde sono stati scelti perché in netta opposizione cromatica tra loro, proprio per omologare tra loro i personaggi appartenenti alla stessa categoria e distinguerli nettamente dall'altra. I numeri riportati sulla giacca sono un modo per identificare i partecipanti allo spietato gioco, ma spersonalizzandoli del tutto: sono solo cifre, non persone. Quadrati, cerchi e triangoli rimandano inequivocabilmente ai simboli riportati sulla PlaySytation, dunque ricalcano il mondo del gaming. Così come i costumi, anche le scarpe sono presto diventate un cult. Si tratta di semplici Vans bianche, che però complice l'effetto Squid Game solo le più richieste del momento: tutti vogliono le calzature dei protagonisti della serie tv coreana.

la tute verdi e rosse di Squid Game

Squid Game, travestimento perfetto per Halloween

In vista di Halloween si prevede un'impennata di travestimenti a tema Squid Game, dato che si tratta di costumi innanzitutto molto iconici e riconoscibili, ma soprattutto facili da trovare. Con una spesa non elevata si può ricreare facilmente il look completo. Bastano delle scarpe da ginnastica bianche e delle semplicissime tute, verdi oppure rosse, a seconda che si vogliano vestire i panni dei buoni (i concorrenti) o dei cattivi (i sorveglianti).

Leggi anche Melissa Satta strega in sneakers e calze a rete, il travestimento per Halloween è super trendy

la tute rosse di Squid Game

Attenzione nel primo caso ad apporre sulla felpa (rigorosamente dotata di zip), un numero identificativo. Nel secondo caso, invece, i fan dei travestimenti a tema serie tv forse saranno avvantaggiati: i veri recidivi, saranno magari già in possesso di tute rosse a tema La casa di carta da riciclare. Sugli shop online è facile reperire anche la maschera nera, con sopra riportato uno dei tre famigerati simboli. In alternativa, si può optare per l'inquietante bambola robot gigante che gioca a "Un, due, tre, stella": in questo caso è sufficiente una T-shirt gialla abbinata a un vestitino arancione con calzettoni bianchi e il gioco è fatto.