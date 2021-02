Venerdì 12 febbraio è andata in onda su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip, la numero 39. Il reality si avvia alla sua conclusione: a marzo conosceremo il trionfatore di questa edizione caratterizzata da non poche polemiche, ma anche da amori e amicizie nate sotto l'occhio dei riflettori. A vincere sicuramente non sarà Maria Teresa Ruta, visto che a sorpresa è stata lei a lasciare la Casa. Questa eliminazione è stata l'evento principale della puntata: nessuno si aspettava che il televoto penalizzasse lei, dopo aver superato tante nomination in questi cinque mesi. I telespettatori hanno assistito alla sorpresa fatta a Samantha De Grenet da parte di sua sorella e all'incontro di Andrea Zenga con la sua famiglia. E non è passato inosservato, nemmeno questa volta, il look di Giulia Salemi.

Giulia Salemi elegante in nero

Dopo il mini dress a fiori sfoggiato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, per Giulia Salemi è stata la volta di un cambio di stile. Ha abbandonato il look fresco e primaverile, optando per qualcosa di più elegante e raffinato, senza dimenticare un dettaglio sexy. L'influencer è tornata al nero a lei caro per la puntata del 12 febbraio: un completo in velluto Gaelle Paris. Ha indossato un blazer nero con fusciacca in vita (275 euro) e pantaloni con orlo svasato dello stesso colore (165 euro), entrambi disponibili a prezzo scontato sul sito ufficiale del brand. La scelta del nero l'ha accompagnata spesso in questa avventura, già prima del total black scelto nel rispetto del lutto che ha colpito Dayane Mello. Già nelle serate precedenti a quella aveva sfoggiato sia un mini abito con corpetto monospalla di Alexandre Vauthier arricchito da rouches che un vestito con maniche a sbuffo di Jijil Collection.

Dettagli che fanno la differenza

L'influencer ha completato il suo outfit nero con qualcosa che potesse impreziosire la monocromia, dimostrando quanto i dettagli siano importanti. Ha scelto nuovamente sandali di lusso, come nella puntata precedente, anche se stavolta il prezzo è leggermente più basso. Si tratta dei sandali Blade di Casadei (675 euro) in satin nero ma con tacco silver metallico. Ai lobi Giulia Salemi ha messo orecchini artigianali di Marina Fossati (95 euro), nello specifico il modello Valeria in argento, con cristalli luminosissimi a cascata. Il dettaglio sexy del suo look è stato il reggiseno in vista sotto il blazer, che ne lascia intravedere ricami e trasparenze. Dopo questo look così sexy ma anche elegante, nella prossima puntata come stupirà i telespettatori?