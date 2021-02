Giulia Salemi ha portato a termine la sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip, la scorsa settimana è stata eliminata al televoto ed è stata costretta ad abbandonare la nota casa di Cinecittà, separandosi per qualche settimana dal nuovo fidanzato Pierpaolo Pretelli. La puntata 42 andata in onda il 22 febbraio è stata dunque la prima che ha seguito dagli studi del reality e, sebbene fosse consapevole del fatto che avrebbe ottenuto meno inquadrature rispetto a quando era nell'appartamento più osservato d'Italia, ha ugualmente dato il meglio di lei in fatto di look. Ha osato con un abito decorato con i maxi pois, non rinunciando alla sensualità che da sempre la contraddistingue con un minigonna che ha lasciato le gambe in mostra.

L'abito a pois di Giulia Salemi

Se nel giorno dell'eliminazione Giulia Salemi aveva spopolato con il jungle dress identico a quello di J.Lo, per la sua prima puntata dagli studi di Cinecittà ha preferito tornare ai tanto amati mini abiti. Non ha però rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue e ha messo in mostra le gambe con un originale abito a pois black&white, un modello con la gonna corta e aderente, lo scollo a barca e delle esuberanti maniche lunghe e a sbuffo. Si tratta del Daphne dress firmato Matteo Evandro, lo stilista che ha firmato diversi look delle Salemi al GF Vip, primo tra tutti quello a fiori ispirato a Belén Rodriguez. La cosa che in pochi sanno è che il designer è un caro amico dell'influencer, basti pensare al fatto che è proprio a lui che si è rivolta diversi anni fa durante il Festival di Venezia, quando fece discutere con il vestito arancione con gli spacchi inguinali.

in foto: Il Daphne dress di Matteo Evandro

I sandali di velluto sono i suoi "preferiti"

A completare il look a pois bianchi e neri non potevano mancare gli orecchini scintillanti, per la precisione dei pendenti tempestati di cristallo, e i tacchi a spillo. Giulia Salemi ha infatti "riciclato" alcune delle sue scarpe preferite, ovvero i sandali di velluto nero con il tacco a spillo firmati Casadei (modello Blade Velvet da 650 euro). Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mentre in fatto di make-up non ha rinunciato al contouring che le ha permesso di esaltare lo sguardo penetrante e profondo. Insomma, Giulia potrà pure aver abbandonato la casa ma continua a essere una delle protagoniste più fashion di questa edizione del reality. Cosa sfoggerà durante le puntate finali?