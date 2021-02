Il Grande Fratello Vip si avvicina all'atteso finale, il prossimo primo marzo si scoprirà chi è il vincitore di questa edizione 2020-21 e si chiuderanno le porte della nota casa di Cinecittà dopo ben 5 mesi di dirette 24 ore su 24. I concorrenti che sono stati eliminati sono ormai in numero maggiore rispetto a quelli arrivati in finale ma, nonostante abbiano detto addio al reality, continuano a partecipare a ogni puntata direttamente dagli studi di Cinecittà, dove non esitano a intervenire sulle dinamiche che si vengono a creare tra le mura della dimora più spiata d'Italia. Come succede da settimane, ad attirare tutti i riflettori su di sé con un look glamour e sensuale è stata Elisabetta Gregoraci, presentatasi in diretta con un sinuoso abito dalla scollatura hot.

L'abito di paillettes argentate di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda in occasione di un evento tanto importante e atteso come la semifinale del GF Vip? Assolutamente no e, sotto la "guida" del suo nuovo stylist "rubato" a Belén Giuseppe Dicecca, ha puntato tutto sulla sensualità. Dopo la tuta nera scintillante dello scorso lunedì, ha scelto ancora una volta le paillettes ma in argento e rosso, indossando un miniabito della collezione Primavera/Estate 2021 di Genny. Si tratta di un modello a tubino senza maniche, con la gonna al ginocchio che le ha fasciato la silhouette, uno spacco sul fianco sinistro e una profondissima scollatura dal profilo ondulato che ha messo in risalto il décolleté procace. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 962 euro e di certo diventerà uno dei modelli must-have della prossima primavera.

in foto: Abito Genny P/E 2021

Elisabetta Gregoraci: cosa indosserà per la finale del GF Vip?

A completare il look scintillante non potevano mancare le scarpe di lusso. La Gregoraci ha lasciato nell'armadio i maxi stivali color panna e i décolleté rosso fuoco, ha preferito un paio di sandali silver abbinati al vestito. Per la precisione ha scelto un modello firmato Aquazzura, i Very First Kiss 75 con tacco a spillo e cinturino alla caviglia (da poco più di 500 euro). Al polso ha sfoggiato i soliti bracciali in oro bianco e diamanti di cui si è tanto parlato all'interno della casa, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il prossimo lunedì per scoprire cosa indosserà per il gran finale. A giudicare dalla scollatura hot di ieri sera, di sicuro sceglierà qualcosa che non potrà passare inosservata.