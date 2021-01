Lunedì 11 gennaio è andata in onda la puntata 32 del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che continuerà fino al prossimo febbraio, e come al solito le sorprese non sono mancate. L'evento chiave della serata è stato il ritorno nella casa di Elisabetta Gregoraci che, reduce da una vacanza a Dubai con il figlio Nathan, ha voluto rincontrare "l'amico speciale" Pierpaolo Pretelli per chiarire la sua posizione, visto che spesso nelle scorse settimane era stata tirata in ballo quando si parlava della relazione dell'ex velino con Giulia Salemi. Alfonso Signorini ha inoltre chiesto un confronto anche tra le due donne coinvolte e, al di là delle polemiche e delle diffide, tra loro è stata sfida a colpi di stile. L'influencer, in particolare, ha puntato tutto sul lusso, apparendo splendida in total black e con le ruches.

Il vestito con le ruches di Giulia Salemi

Se la scorsa settimana Giulia Salemi aveva puntato su un completo griffato dalle iconiche stampe barocche, questa volta ha preferito un più classico ed elegante total black. Per la diretta del lunedì sera ha infatti indossato un originale mini abito nero di Alexandre Vauthier, un modello con la gonna corta e aderente e il corpetto monospalla, da un lato strapless, dall'altro con una manica ricoperta di esuberanti ruches di tulle tono su tono.

in foto: Il minidress di Alexandre Vauthier

La cosa che in pochi immaginano è che si tratta di un capo extra lusso, sul web viene infatti venduto a 2.950 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo a prezzo scontato. Quale migliore occasione dello scontro con Elisabetta Gregoraci per sfoggiare un vestito griffatissimo?

Giulia Salemi e la passione per le griffe al GF Vip

Per completare il look total black, la Salemi ha scelto degli orecchini a cerchio dorati, una variante leggermente diversa rispetto a quella maxi e sottile che di solito sfoggia, e dei décolleté di vernice nera con il tacco a spillo, per la precisione il modello Ivy firmato Le Silla da 546 euro.

in foto: Giulia Salemi in total black

Il dettaglio che tutti hanno notato è che l'influencer veste sempre più griffata e, se da un lato per la quotidianità punta su maxi camicie low-cost e look acqua e sapone, per le dirette preferisce il lusso, dai minidress in blu elettrico di Saint Laurent all'abitino in tulle rosso scelto per la puntata natalizia. Insomma, a quanto pare la Salemi ha preso il posto della Gregoraci nei panni di icona fashion della casa e non ha deluso le aspettative dei fan.