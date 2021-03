Lunedì primo marzo è arrivata la conclusione dell'edizione del Grande Fratello Vip più lunga della storia, andata avanti per ben cinque mesi. Il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini è stato Tommaso Zorzi, ma nel corso della finale il pubblico ha potuto seguire e apprezzare i look di molti vip ed ex concorrenti, tutti presenti in studio. Tra questi anche Giulia Salemi, la cui avventura si è fermata alla semifinale. Per la fatidica ultima puntata ha scelto un abito elegantissimo, ovviamente nel suo colore preferito: il nero.

La passione per il nero di Giulia Salemi

Oltre alla chiacchieratissima storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi è stata indiscussa protagonista di questa lunga edizione del Grande Fratello anche per i suoi look. La modella con la sua bellezza ha incantato il pubblico ed è riuscita a catturare in ogni singola puntata gli occhi su di sé. I suoi outfit hanno spesso avuto un elemento in comune, pur variando molto nello stile: il colore nero. Si direbbe che sia quello più apprezzato dall'influencer, che infatti lo ha sfoggiato in diverse occasioni. Nero, innanzitutto, era l'abito seducente della semifinale, quando la Salemi è stata eliminata. Dello stesso colore anche l‘abito gioiello con le perle di Amen Style, quello con le maniche a sbuffo di Jijil Collection e ovviamente quello con scollo a barca firmato Alexander McQueen indossato dopo la morte del fratello di Dayane Mello.

Sexy ed elegante per la finale del Grande Fratello

Per prendere parte alla finale del Grande Fratello, l'influencer ha indossato un abito di un marchio già scelto in precedenza, proprio per la semifinale, cioè Alessandra Rich. Stavolta la scelta è caduta nuovamente su un abito lungo, ma con spalline sottili, scollo tondo e gonna trasparente sulle gambe, arricchita da un fiocco sul fianco sinistro. Il suo prezzo è di oltre 3000 euro. Completavano il look un paio di sandali con i listini firmati Casadei e gli orecchini Alessandra Rich. Con questo outfit la Salemi si è confermata come sempre capace di essere sexy ed elegante al tempo stesso.