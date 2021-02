Lunedì 8 febbraio è andata in onda la puntata 38 del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che va avanti dallo scorso settembre e che si chiuderà a inizio marzo. Oltre a Elisabetta Gregoraci che ha celebrato il suo 41esimo compleanno in studio in un abito nero dalle trasparenze audaci, la grande protagonista della diretta è stata Giulia Salemi. L'influencer si è scontrata duramente con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, entrambi l'hanno accusata di essersi isolata da quando ha una relazione con Pierpaolo Pretelli ed è proprio per questo che la settimana scorsa non hanno potuto fare a meno di nominarla (anche se la loro iniziativa si è rivelata superflua, visto che il fidanzato finalista l'ha salvata). Al di là delle polemiche, la Salemi ha dato prova di non avere rivali quando si parla di stile: dopo il total black in segno di lutto per Dayane Mello, questa volta ha osato con un minidress fiorato che ha esaltato la sua silhouette da urlo.

Chi ha firmato l'abito a fiori di Giulia Salemi

Manca ancora più di un mese all'inizio della primavera ma, complice l'ultimo weekend soleggiato, tutti sognano che la bella stagione arrivi il prima possibile. Lo sa bene Giulia Salemi che per la puntata 38 del GF Vip ha puntato tutto su un outfit fresco e colorato. Ha lasciato nell'armadio gli abiti neri che tanto ama, dal monospalla con le ruches a quello con le maniche lunghe e la mini firmato Jijil, questa volta ha optato per una variopinta stampa floreale sui toni dell'arancio e verde su fondo total black. Ha indossato un minidress con lo scollo morbido, la gonna asimmetrica e un drappeggio sul fianco, un modello che ha esaltato le sue forme impeccabili con stile, anche se era già stato visto in tv. A indossarlo prima di Giulia ma in una versione color nude era stata infatti Belén Rodriguez a Tu Sì Que Vales. A firmare il capo amato dalle star è Matteo Evandro, lo stilista che ha un legame speciale con la Salemi, visto che aveva curato l'audace look con gli spacchi inguinali che quest'ultima sfoggiò al Festival di Venezia.

in foto: Abito Afrodite di Matteo Evandro

I sandali dell'influencer sono di lusso

Per completare il look a fiori Giulia ha scelto un paio di sandali color nude con il tacco a spillo, perla precisione i Techno Blade Pearl con il cinturino intorno alla caviglia di Casadei. Qual è il loro prezzo? 825 euro, anche se attualmente è possibile trovarli a prezzo scontato sul sito ufficiale del brand. Non sono mancati i maxi cerchi, ormai diventati un tratto distintivo del suo stile, anche se alla classica versione "liscia" ha preferito un modello leggermente lavorato ma sempre gold di Giuseppina Fermi Gioielli. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mentre in fatto di make-up è rimasta fedele al contouring che ha messo in risalto gli occhi attraverso un gioco di fondotina, blush e ombretti. Insomma, la Salemi potrà pure essere criticata dai coinquilini per il suo carattere un po' troppo polemico ma continua a essere l'icona fashion della casa. In quante imiteranno il suo look a fiori per le prime giornate soleggiate di fine inverno?