Un tempo avere i capelli rossi era tutt’altro che un vanto, quanto piuttosto una vergogna. Tantissime erano le superstizioni legate alla chioma di questo colore, associata al mondo delle streghe e simbolo del peccato. Col tempo sono svanite tutte queste infondate leggende, frutto di credenze popolari. Oggi anzi i capelli rossi sono tornati prepotentemente di moda e le donne li sfoggiano con fierezza, sia che si tratti di un colore naturale che di una tinta o perché no, una parrucca. Da Dua Lipa a Sophie Turner a Anne Hathaway, anche le celebrities si sono fatte conquistare da questo colore, incrementandone il successo. Anche Gigi Hadid è tornata alla chioma rossa ed è più bella che mai.

Gigi Hadid sceglie i capelli rossi

Gigi Hadid, naturalmente castana, non è solita stravolgere troppo il suo look in fatto di capelli. Ha una passione per i capelli extra long, che sono una sorta di marchio di fabbrica per lei. Difatti piuttosto che drastici colpi di testa ha optato per parrucche, quando possibile. Per esempio quando aveva stupito tutti con un taglio netto davvero cortissimo con ciuffo laterale: ma era solo un Pesce d'Aprile, una trasformazione momentanea! Il suo primo cambio look da mamma è stato con la frangia a tendina mentre il ritorno in passerella, dopo aver dato alla luce la piccola Khai, è stato forse quello più sorprendente di sempre.

in foto: Gigi Hadid, la prima passerella dopo la gravidanza

La modella ha sfilato coi capelli rosso carota, sempre lunghissimi. Pare che il consiglio fosse giunto direttamente da Donatella Versace, che la voleva in una veste nuova, che rispecchiasse il suo cambiamento, portato dalla maternità. E chissà chi c’è dietro il nuovo cambio look. La 26enne infatti è tornata al rosso, anche se in una nuances differente, ancora più calda e accesa. Nella foto pubblicata su Instagram è resa ulteriormente vivida dal sole che le bacia il viso e che mette in risalto i suoi occhi chiari. I fan sono rimasti incantati da questa trasformazione ed è scattata la pioggia di likes e complimenti.

Il fascino dei capelli rossi

Continuano a spopolare i capelli rossi, che già la scorsa primavera erano stati la tendenza dominante in fatto di hair style, la tinta più ambita. La particolarità di questo colore è che giocando con tonalità calde e fredde, dal ginger al mogano, dal copper all'albicocca, riesce ad adattarsi a ogni incarnato. Il rosso rame predilige le pelli calde e dorate e si sposa alla perfezione coi capelli chiari, il rosso scuro e freddo si intona con le pelli più rosate. Che sia un taglio sbarazzino o una chioma lunga, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Gigi Hadid così come Dua Lipa hanno optato per l’extra long, mentre Anne Hathaway per una lunghezza media. Ma in ogni caso il risultato è stato un ‘effetto wow'!