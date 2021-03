La vita di Gigi Hadid è cambiata in modo radicale da qualche tempo a questa parte, lo scorso settembre è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo la piccola Khai, la figlia nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik, e non potrebbe essere più felice. Complice la pandemia e la voglia di stare il più possibile accanto alla bambina, ha preferito ridurre gli impegni professionali al minimo, continuando a lavorare solo per qualche servizio fotografico della durata di qualche ora. Di recente, però, le cose sono cambiate in modo drastico: ha deciso di tornare in passerella. Lo ha fatto per l'amica stilista Donatella Versace, che le ha dato la possibilità di sfoggiare un look inedito che la rende quasi irriconoscibile.

Gigi Hadid torna a sfilare per Donatella Versace

Quale mamma non ha voglia di godersi tutti i primi momenti di vita del proprio figlio neonato, anche se questo significa rinunciare al lavoro per qualche mese? È proprio quanto fatto da Gigi Hadid con la piccola Khai, a prova del fatto che, nonostante la notorietà, rimane una donna assolutamente "normale". Sebbene fosse già apparsa in pubblico dopo il parto tra copertine ambite e servizi fotografici in crop top che mostrano la pancia, fino ad ora aveva preferito rimanere lontana dalle passerelle. Per Donatella Versace, però, ha deciso di tornare a sfilare, prendendo parte allo show con cui la Maison ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2021-22. Certo, l'evento si è tenuto in digitale e al suo fianco c'era anche la sorella Bella, ma è chiaro che per una neomamma rimanere anche un solo minuto lontano dal proprio figlio è un enorme sacrificio.

in foto: Gigi Hadid, la prima passerella dopo la gravidanza

Perché Gigi Hadid ha cambiato colore di capelli

In compenso, però, la Hadid è apparsa in splendida forma e ha messo a tacere tutti coloro che insinuavano che non avesse ancora smaltito la gravidanza. Gigi ne ha addirittura approfittato per stravolgere il suo look. A poche ore dalla sfilata di Versace si è immortalata tra le "grinfie" del parrucchiere alle prese con una tintura. Ora, sebbene continui ad avere i capelli lunghissimi, ha provato un nuance inedita, il rosso carota. Perché ha fatto un cambiamento tanto drastico? È stata Donatella in persona a consigliarglielo, dicendole che di dover modificare qualcosa di se stessa, visto che la maternità l'aveva inconsapevolmente trasformata. Il risultato? Decisamente impeccabile. Del resto, Gigi è così bella che difficilmente si riuscirebbe a trovare un colore o un'acconciatura che non le dona.