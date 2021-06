È capelli rossi mania. Tantissime donne del mondo dello spettacolo si sono fatte contagiare dalla bellezza di questo irresistibile colore, che si può declinare in tantissime nuances diverse, così da ottenere un effetto più estivo o più adatto alla stagione invernale. Una delle prime a cambiare drasticamente look, abbandonando il nero, è stata Kim Kardashian, che ha tinto la chioma di un bel rosso ciliegia con l'aiuto dell'hairstylist della star, Chris Appleton. E che dire di Shakira, che dopo anni di biondo alternato al castano chiaro è tornata al look degli esordi, al rosso che sfoggiava a inizio carriera. Ma anche l'attrice Sophie Turner ha deciso di mostrarsi con questa trendy tonalità, a cui in realtà i suoi fan erano abituati, visto che è quella sfoggiata nel ruolo di Sansa ne Il Trono di Spade. Ha detto addio ai capelli scuri anche Anne Hathaway, che ha optato per delle sfumature ramate seguendo la tendenza del momento. Alla lista si aggiunge adesso anche Dua Lipa, che ha sorpreso tutti con un hair style che l'ha resa irriconoscibile, ma sempre bellissima!

Dua Lipa cambia look

Dua Lipa è la nuova testimonial Versace per la campagna autunno-inverno e per il debutto con la Maison ha sfoggiato un look che ha lasciato i fan di stucco. Quasi impossibile riconoscerla nelle foto di Mert Alas e Marcus Piggott in cui ha i capelli rosso fuoco lunghi fino alla vita, lisci e luminosi, con frangia dritta e disordinata. Il nuovo look, che nulla ha a che fare col suo biondo, si deve all'hairstylist Paul Hanlon, che ha lavorato con i più noti personaggi del mondo della moda e della musica, da Kate Moss a Taylor Swift, da Keira Knightly a Harry Styles. Drastico cambiamento o c'è qualche "trucchetto"? Questo ancora non si sa, anche se è possibile che Hanlon si sia avvalso di una combinazione di parrucca ed extension.

Il trucco naturale realizzato dalla leggendaria make up artist Lisa Eldridge mette fortemente in risalto il nuovo hair look. Se le labbra sono nude, le sopracciglia sono invece più marcate e audaci: evidenziano ancora di più i tratti somatici della star, ma senza distogliere eccessivamente l'attenzione dagli abiti e dai capelli. Le tre immagini rilasciate fino ad ora sono solo un'anteprima dell'intera campagna che uscirà il 30 agosto e che vede collaborare per la prima volta la cantante e la famosissima Maison, anche se la 25enne ha indossato spesso abiti del marchio in diverse occasioni cruciali.

Per Donatella Versace la trasformazione è stata una grande prova di fiducia nei suoi confronti. "Si è fidata di me, quando gliel'ho chiesto non ha esitato" ha detto la stilista a WWD. "Bionda era banale, anche se io sono bionda il rosso fuoco è passione e forza", ha aggiunto. E in effetti nelle foto Dua Lipa trasmette sicurezza e calore, bucando lo schermo con audacia.