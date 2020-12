Gli ultimi mesi della vita di Gigi Hadid sono stati davvero magici e particolari, lo scorso settembre è diventata mamma della sua prima figlia nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik e da allora le sue priorità sono cambiate. Nonostante sia tornata a lavoro, al momento essere genitore è la cosa che la rende più felice, tanto che sui social preferisce postare foto e Stories in versione casalinga piuttosto che gli scatti patinati realizzati per shooting e riviste. Ad oggi la piccola riempie le sue giornate ma nelle ultime ore la modella ha deciso di coccolarsi, concedendosi una giornata dal parrucchiere.

Gigi Hadid torna dal parrucchiere

Era da mesi che Gigi Hadid non si affidava all'hairstylist di fiducia: durante la gravidanza aveva detto no alle tinture per evitare di mettere a rischio la salute della bimba, mentre dopo il parto aveva preferito non dare neppure una spuntatina ai capelli diventati lunghissimi. Ora però le cose sono cambiate, sui social la modella ha infatti rivelato il suo nuovo look con tanto di didascalia "Neve nuova, taglio nuovo". Ci ha "dato un taglio", optando per una frangia a tendina portata aperta e con i ciuffi corti che le cadono ai lati del viso. Ha poi tenuto la chioma legata in un elegante chignon, evitando dunque di mostrare il resto della chioma. Essendo sempre stata appassionata di acconciature extra long, probabilmente non ha accorciato in modo drastico le lunghezze, anche se per il momento la questione resta in forse. Insomma, la Hadid è una mamma moderna e trendy e, dopo aver mostrato le tutine griffate scelte per la figlia, ne ha data l'ennesima prova.