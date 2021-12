GF Vip 6, Delia Duran torna in Casa: il confronto decisivo con Alex Belli è in abito-giacca giallo Delia Duran è tornata nella casa del GF Vip un’ultima volta, per un confronto decisivo col marito Alex Belli. Lo ha fatto spiccando in giallo fluo.

È stata davvero ricca di sorprese, la 27esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 13 dicembre. In primis, a tenere gli spettatori incollati a tv è stato ancora una volta il triangolo costituito da Alex Belli-Soleil Stasi-Delia Duran. La moglie dell'attore ha nuovamente fatto ingresso nella Casa, per incontrare il marito un'ultima volta, quella decisiva. È stato un confronto molto acceso, con tanto di colpo di scena.

Delia Duran torna nella Casa

Delia Duran ha fatto più volte ingresso nella Casa. Già a novembre aveva avuto un confronto col marito: si era presentata davanti a lui con un abito nero dal maxi spacco per metterlo in guardia e intimargli di non mancarle di rispetto. Con un abito da dark lady era ritornata pochi giorni dopo, per un ulteriore chiarimento. Ma c'è stato modo, per la modella, anche di parlare con Soleil: l'una con un minidress a stampa geometrica e l'altra con un look rosa ispirato agli anni Novanta, se ne erano dette di tutti i colori.

Nella 27esima puntata, moglie e marito in giardino hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto in questi giorni in Casa, in primis il passionale bacio tra l'attore e Soleil. La modella venezuelana gli ha comunicato l'intenzione di porre fine alla loro relazione, definendo l'influencer una manipolatrice e dicendosi delusa dalle mancanze di rispetto del proprio uomo. A quel punto Alex Belli le è corso dietro, violando le normi anti Covid della casa (i concorrenti sono tutti in quarantena forzata) ed è stato per questo squalificato, uscendo con lei dalla Casa.

Il look del confronto

La modella questa volta ha cambiato i colori del suo outfit, puntando su qualcosa di diverso dal nero, che sembra amare particolarmente. Si è presentata dinanzi al marito indossando un un abito-giacca giallo fluo con due file di bottoni e due taschine laterali. Le lunghe gambe erano sottolineate ancora di più dai sandali con incroci dal tacco vertiginoso. Al di sopra, un cappotto bianco, capelli sciolti portati da un lato e trucco molto naturale. Chissà cosa si saranno detti a telecamere spente una volta fuori dalla Casa e lontano dagli occhi che li hanno spiati per mesi.