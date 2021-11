Delia Duran irriconoscibile al GF Vip con il nuovo make up: maxi scollatura per il confronto con Alex Belli Delia Duran è rientrata nella casa del Grande Fratello per ottenere risposte dal marito e si è preparata al confronto con un look da vera dark lady.

Durante la 22esima puntata del GF Vip 6 è avvenuto il tanto atteso confronto tra Delia Duran e Alex Belli: la modella venezuelana è tornata nella casa più spiata d'Italia per chiarirsi definitivamente con il marito. Per questo momento così importante ha sfoggiato un look all'insegna della sensualità: un vestito lungo fino a terra, con spacco frontale e scollatura profonda. Ma ciò che ha attirato l'attenzione del pubblico è stato il nuovo make up, che l'ha resa molto diversa, come hanno scritto alcuni utenti sui social: "Ma sono due persone diverse".

Delia Duran rientra nella casa con un abito scollato

Durante il confronto con Soleil Sorge Delia Duran aveva scelto un minidress bianco e nero, ma questa volta ha deciso di alzare l'asticella in fatto di sensualità: la modella è rientrata nella casa del Grande Fratello per ottenere risposte e chiarimenti da Alex Belli e si è preparata al grande momento con un look da vera dark lady.

Delia Duran osa con la scollatura profonda al GF Vip 6

Delia Duran indossava un abito con maniche lunghe e leggermente a sbuffo, con volume sulle spalline e una scollatura profonda. L'abito lungo fino a terra aveva uno spacco centrale che rendeva la camminata dell'ex modella ancora più sensuale: il modello è stato disegnato da Ana Paula Rocha per Babylon.

Delia Duran in Babylon

Il nuovo make up di Delia Duran

Delia Duran ha completato il look con orecchini pendenti a goccia e un make up pronunciato che si concentrava soprattutto sulle labbra scarlatte. Proprio il trucco ha attirato l'attenzione degli spettatori, che sui social hanno commentato stupiti la "trasformazione" della modella con un diverso stile di make up: "Ha cambiato truccatrice".

il nuovo make up di Delia Duran

Se di solito prediligeva labbra nude e zigomi scolpiti, questa volta Delia Duran ha puntato sul rossetto scuro e su un blush più morbido e caldo per le guance, esaltando lo sguardo con un ombretto sfumato. In entrambe le versioni, Delia Duran è sempre bellissima: alla fine del confronto la tensione si è sciolta in un bacio appassionato (a prova di rossetto!)