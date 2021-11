Delia Duran torna al GF Vip 6 con l’abito griffato: il look bianco e nero per il confronto con Soleil Delia Duran è tornata al GF Vip 6 ma questa volta si è voluta confrontare con Soleil Sorge, l’influencer che appare sempre più intima con il marito Alex Belli. Per la seconda apparizione negli studi del reality ha puntato sul bianco e nero, sfoggiando un minidress aderente e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip 6 sta facendo non poco discutere: l'attore è sposato con la modella venezuelana Delia Duran ma, nonostante ciò, appare complice e intimo con l'influencer all'interno della casa di Cinecittà, tanto che in molti insinuano che si tratti di qualcosa di più di una semplice amicizia. I due non solo si sono scambiati dei baci passionali (ma solo a causa di una prova "cinematografica") ma non riescono a stare separati l'uno dall'altra per più di 24 ore. È proprio per questo che la Duran, dopo essere entrata la scorsa settimana nella casa per confrontarsi col marito, ieri sera ha deciso di parlare con Soleil. Tra le due è stato subito scontro ma la cosa particolare è che si sono sfidate anche a colpi di stile.

L'abito fasciante di Delia Duran al GF Vip

Se Soleil per la puntata 18 del GF Vip ha scelto un look rosa in pieno stile anni '90, Delia Duran ha preferito puntare sulle griffe. La scorsa settimana aveva messo in risalto il décolleté con un abito nero scollato e col maxi spacco, questa volta ha preferito un minidress black&white firmato Balmain. Per la precisione ha scelto uno degli iconici modelli in maglia fascianti e con le maniche lunghe, decorato con la geometrica stampa jacquard e dei mini brillantini sulle spalline. Attualmente non è disponibile sul web, dunque non si esclude che si tratti di un capo di una collezione passata della Maison, anche se delle varianti simili costano oltre i 1.500 euro.

Il mini abito di Balmain

Delia Duran sceglie i maxi orecchini scintillanti

A completare il tutto non sono mancati i dettagli super scintillanti, ovvero un paio di orecchini pendenti tempestati di cristalli. Per quanto riguarda l'acconciatura, Delia Duran pare essersi ispirata ad Ariana Grande, visto che ha sfoggiato la sua stessa pony tail altissima e fluente. Così facendo ha esalto i profondi occhi azzurri e i lineamenti impeccabili del viso. Come è andato a finire lo scontro con Soleil? Le due naturalmente non sono arrivate a un "punto di incontro" sulla questione Alex Belli e ora sul web spopolano i meme che paragonano il loro litigio a una drammatica scenetta di una telenovelas sudamericana.