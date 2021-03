Ieri sera è andata in onda la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo e, nonostante l'assenza del pubblico, le sorprese sono state molte, dal debutto di Elodie nei panni di co-conduttrice con quattro abiti da sogno al ritorno di Laura Pausini sul palco dell'Ariston in una cappa scintillante firmata Valentino. Tra le protagoniste della puntata c'è stata anche Gaia, l'ex cantante di Amici che ha debuttato in questa emozionante esperienza con il brano "Cuore Amaro". Dopo essersi rilassata a casa a poche ore dall'esibizione, ha dato qualche piccola anticipazione sull'outfit che avrebbe sfoggiato, definendolo fresco e dirompente. Alla fine è apparsa splendida in bianco sul palco ma fin dai primi momenti della performance gli utenti del web hanno notato un dettaglio: tra balli sinuosi, frange e trasparenze, la cantante ricordava molto Elettra Lamborghini.

Gaia e il dettaglio del look sanremese che ha attirato le attenzioni

Ricordate Elettra Lamborghini durante il debutto a Sanremo nel 2020? È passato più di un anno da quando comparse sul palcoscenico dell'Ariston con indosso una tutina scintillante con le ruches piumate, presentò "Musica (e il resto scompare)" accennando un twerk e fece impazzire tutti con la sua bellezza e con la sua ironia. Oggi a farla tornare in trend è stata Gaia, che si è presentata sul palco del Festival con un look che ricordava molto quello dell'ereditiera. Complice il balletto sinuoso a tempo di musica, la somiglianza è stata poi ancora più evidente. Gli utenti dei social lo hanno notato e non hanno esitato a definire simpaticamente la ex di Amici la la "degna erede" della Lamborghini. Qual è stata la reazione di Elettra? Che stesse seguendo o meno Sanremo, non importa, si è accorta di essere tornata a essere virale e ha rassicurato i fan dicendo: "Lo so che vi manco ma tornerò".

in foto: Gaia a Sanremo 2021 in Salvatore Ferragamo

Gaia ed Elettra a confronto

Sebbene a primo impatto i look delle due cantanti sembrassero molto simili, analizzandoli dettagliatamente la differenza è evidente e non solo perché sono stati firmati da due Maison differenti. Per la sua prima serata sanremese Elettra indossò una jumpsuit aderente ricoperta di paillettes gold con delle esuberanti ruches sulla manica, Gaia ha preferito invece un completo a tre pezzi di Salvatore Ferragamo (top, pantaloni e corsetto), apparendo bon-ton e fresca ma allo stesso tempo molto audace. Tra le trasparenze sul décolleté, frange in stile Charleston e colore bianco sporco, però, la "somiglianza" è diventata evidente. Il Festival "porterà fortuna" a Gaia proprio come è successo alla Lamborghini?