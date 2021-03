È partita la 71esima edizione del Festival di Sanremo e, sebbene vada in scena in un'inedita versione senza pubblico a causa della pandemia, rimane ugualmente uno degli eventi più attesi dell'anno. Questa sera ci sarà la seconda serata, Amadeus verrà affiancato da Elodie (che ricoprirà gli inediti panni della co-conduttrice) e il palcoscenico dell'Ariston verrà calcato dai Big che non si sono esibiti ieri sera. Tra loro anche Gaia Gozzi, un volto particolarmente noto agli amanti dei talent, visto che lo scorso anno ha vinto Amici di Maria De Filippi. La cantante presenterà l'inedito "Cuore Amaro" e di certo sorprenderà tutti con il suo stile glamour e sofisticato. Come si sta preparando alla performance? Al momento si gode al massimo il relax casalingo nell'attesa di finire tra le "grinfie" di truccatori e parrucchieri.

Gaia si rilassa prima della seconda serata sanremese

Il Festival di Sanremo è un'esperienza forte ed emozionate per qualsiasi cantante ma, anche se non si può fare a meno di provare un pizzico di ansia prima di entrare nel teatro Ariston, ognuno ha i suoi "piccoli riti" per prepararsi. C'è chi vuole truccatori e parrucchieri al proprio fianco fin dalle prime ore del mattino, chi si dà alle prove, chi preferisce rilassarsi. È il caso di Gaia Gozzi, l'ex vincitrice di Amici, che nelle ultime ore si è immortalata nella sua casetta sanremese dallo stile pop in un super trendy versione leisure. La cantante si è scattata dei selfie allo specchio con indosso pantaloni larghi in verde militare e una t-shirt dalla stampa colorata sul petto, completando il tutto con dei gioielli etnici, dal bracciale snake ai maxi anelli bronzati, fino ad arrivare ai pendenti abbinati.

Cosa indosserà Gaia a Sanremo

Considerando il fatto che Gaia è ancora a casa da sola a poche ore dalla performance, viene normale da chiedersi quando cominceranno i "veri" preparativi. Certo, essendo giovanissima non ha bisogno di sessioni di trucco intense per apparire al top, anche se non si esclude che possa optare per un beauty look abbastanza naturale. Cosa indosserà per la sua prima volta all'Ariston? Negli ultimi tempi è apparsa in pubblico sempre più griffata, spaziando tra gonne asimmetriche di Etro, pantaloni a zampa di Dior, completi dallo stile mannish di Jacquemus, e in tutti i casi non ha mai rinunciato allo stile hippie ma allo stesso tempo sensuale. Oserà con qualche maxi scollatura oppure preferirà mettere in atto una piccola rivoluzione con un look bon-ton?