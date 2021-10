Fedez compie 32 anni: il regalo di Chiara Ferragni è una collana personalizzata Chiara Ferragni ha reso indimenticabile il compleanno di Fedez: il rapper compie 32 anni e ha ricevuto dalla moglie tantissime sorprese. Prima c’è stata la romantica dedica sui social, poi la torta personalizzata e poi un regalo davvero unico, interamente dedicato alla loro famiglia.

A cura di Giusy Dente

Oggi è il compleanno di Fedez: il rapper compie 32 anni. La giornata è cominciata all'insegna di una dolcissima dedica fatta dalla moglie Chiara Ferragni: condividendo su Instagram le foto più belle che li ritraggono assieme e con i figli, gli ha rinnovato tutto il suo amore. Ma non è stata la sola sorpresa ricevuta dall'influencer, che lo ha sorpreso con una torta personalizzata davvero molto originale, con un tema a dir poco unico: le querele ricevute in questi mesi! E non poteva mancare anche il regalo. Fedez lo ha subito mostrato su Instagram a fan e follower, che lo stanno sommergendo di auguri.

Buon compleanno Fedez

Per Fedez, questo è il sesto compleanno che trascorre accanto a Chiara Ferragni, il quarto in qualità di marito. La coppia, infatti, ha cominciato a frequentarsi nel settembre del 2016, due anni dopo hanno pronunciato il fatidico sì e poi la famiglia si è allargata con l'arrivo di Leone e Vittoria. Quest'anno le candeline sulla torta sono 32. E a proposito di torta, l'influencer si è davvero sbizzarrita con la fantasia. Ha fatto realizzare per il marito una torta a tema giudiziario, che fa riferimento a tutte le disavventure di questi mesi, in cui Fedez ha collezionato diverse querele.

Prima della consegna della torta, la coppia ha accolto in casa, del tutto a sorpresa, un gruppo di Mariachi con sombrero e chitarra (omaggio di Amazon) che ha intonato Tanti auguri a te. La coppia e l'azienda hanno un legame molto stretto: dalla conduzione di LoL affidata appunto a Fedez al documentario di prossima uscita dedicato interamente alla vita della coppia. Poi però è giunto il fatidico momento della consegna del regalo. Chiara Ferragni ha scelto per l'occasione una collana, anche questa personalizzata come la torta. L'influencer ha una vera e propria predilezione per gli oggetti personalizzati, sfoggiati in tantissime occasioni. La collana Merù, commissionata al brand circa un anno fa, aveva lei e Fedez al centro e poi tanti altri ciondoli dedicati alla famiglia: le sorelle Valentina e Francesca, la mamma e il papà, Leone, la cagnolina Matilda e un altro charm destinato ai futuri figli. E difatti una seconda figlia è arrivata: Vittoria. Dopo il parto, il push present di Fedez per l'influencer è stato proprio una coppia di bracciali in oro bianco e diamanti con le iniziali dei due bambini. Gioielli personalizzati e non solo: questa estate la Ferragni ha indossato anche un paio dei sandali coi nomi di Leone e Vittoria, uno su ciascun piede.

Leggi anche Chiara Ferragni a Londra, il look da viaggio con bomber fucsia e trolley griffato vale oltre 20mila euro

Anche i charm della collana regalata a Fedez sono a tema familiare e ci sono proprio tutti i componenti di casa Ferragnez: "Ecco la Ferry, la Vitto, la Maty, Lello, papà e tutte le emoji" ha spiegato Fedez nelle Instgaram Stories. Chiara Ferragni ha immediatamente messo il gioiello al collo del marito: "Le cose vanno fatto bene" ha detto. Lui lo ha mostrato immediatamente ai follower, entusiasta: "Mi fai sentire una principessa".