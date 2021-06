in foto: Loredana Bertè e Emma Marrone, Instagram @real_brown

La voglia d'estate, di festa e di vacanza è tanta dopo i mesi difficili che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia. L'emergenza sanitaria ha messo tutti a dura prova e per il settore degli eventi è stato difficile sopravvivere. Nessuna possibilità di organizzare concerti: tutto fermo per i cantanti, che hanno dovuto sospendere o rimandare tutti i tour in programma. Ma ora che finalmente le cose stanno migliorando non si può non pensare all'estate ormai vicina. In fondo, estate significa inevitabilmente anche ‘tormentone': Emma Marrone e Loredana Bertè hanno lanciato la loro proposta.

Emma Marrone e Loredana Bertè insieme

Che sogno incredibile è il brano appena lanciato da Emma Marrone e Loredana Bertè, che segna la loro prima collaborazione con un inedito. La canzone è il primo estratto ufficiale dell'album Best of me della cantante salentina, in uscita per Polydor/Universal Music Italy. Per entrambe questo duetto è un po' il coronamento di un sogno, data la stima reciproca che le lega e il comune amore per il rock. Tra l'altro, rispettivamente si chiamano proprio "la mia bimba rock" e "la mia mamma rock". Le due artiste hanno carica da vendere e sono molto amate da fans di ogni età, davvero inarrestabili. Da un lato c'è una protagonista indiscussa della scena musicale italiana sin dagli anni Settanta, che ha fatto tanto parlare di sé anche per il suo privato e per il suo stile. L'abbiamo vista sul palco dell'Ariston sia nel 2019 in gara che nel 2021 come ospite. In questo caso, da persona senza peli sulla lingua quale è ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio contro la violenza sulle donne. Dall'altro c'è una donna che lavorando sodo sta costruendo una carriera solidissima, senza dimenticare mai le sue origini e soprattutto senza mai dimenticare di essere una donna. La 37enne è una fiera sostenitrice dell'indipendenza femminile, dell'importanza di abbandonare antichi stereotipi e obblighi morali derivanti da una cultura sessista e maschilista: "Sogniamo con ambizione per non essere più le ultime" ha detto.

in foto: Loredana Bertè e Emma Marrone, Instagram @loredanaberteofficial

Il duetto Che sogno incredibile

Nel tempo i look di Loredana Bertè si sono fatti sempre più eccentrici e stravaganti, in linea con la sua personalità forte e ribelle. Ha sempre dato ottimi spunti per far parlare di sé coi suoi outfit e con le sue scelte stilistiche, che le sono valse non poche critiche, per esempio quando salì sul palco del Festivalbar con un abito da sposa oppure quando scandalizzò il pubblico di Sanremo fingendosi incinta (con un finto pancione). Il suo punto forte sono certamente le gambe toniche e snelle, che mette sempre in mostra attraverso minigonne o minidress. Da tempo porta i capelli lunghi di un'accesa tonalità blu, la stessa che sfoggia anche per Che sogno incredibile. E che dire di Emma Marrone, capace di alternare con successo stile rock e stile lady. Anche lei ormai è un punto di riferimento in fatto di tendenze, per esempio i suoi amati completi maschili con giacca oversize che ora indossano tantissime altre star e che spopolano sulle passerelle. Per il lancio del duetto, le due artiste si sono mostrate in una versione trendy decisamente estiva. Non potevano mancare gli shorts di jeans, un vero e proprio must have. Lo hanno abbinato l'una a T-shirts e l'altra a camicia, in colori sgargianti e accesi. Immancabili anche gli occhiali da sole. Sarà il loro duetto, la colonna sonora dell'estate degli italiani