Loredana Berté si è tra le protagoniste della prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in occasione della quale si è esibita in alcuni dei suoi più grandi successi. La cantante, da sempre famosa per i suoi look originali e sopra le righe, anche questa volta non ha deluso le aspettative dei fan. Sebbene si sia presentata sul palcoscenico dell'Ariston in total black, non ha rinunciato ai dettagli sopra le righe, dai capelli blu diventati ormai il suo marchio di fabbrica alle farfalle che le decorano la chioma. La cosa particolare è che ha portato con lei anche delle scarpe rosse e un fiocco in tinta appuntato sull'abito. Il motivo? Sono due simboli della lotta alla violenza sulle donne.

Il look di Loredana Bertè a Sanremo

Loredana Bertè ha sempre fatto storia con i suoi look sanremesi, dagli outfit rock ai capelli vaporosi, fino ad arrivare al minidress portato con un pancione finto e alla "borsetta" per nascondere il microfono. Anche in questa 71esima edizione del Festival è tornata a far parlare di lei, presentandosi sul palco in una versione super originale. La cantante si è infatti esibita con indosso un abito corto in velluto nero, un modello con le maniche lunghe e la gonna a campana che ha lasciato le gambe in bella vista, completando il tutto con degli anfibi di pelle nera e con gli ormai iconici capelli blu. L'accessorio variopinto a cui non ha rinunciato? Delle farfalle-coroncina multicolor che hanno aggiunto un tocco davvero singolare al suo stile.

in foto: Il look della Bertè a Sanremo 2021

Il simbolo contro il femminicidio

La violenza sulle donne è un problema ancora troppo diffuso e spesso sottovalutato ed è proprio per riportare l'attenzione sull'argomento che Loredana Berté ha deciso di portare due accessori molto originali sul palco dell'Ariston. La cantante ha poggiato al suo fianco sul pavimento un paio di scarpe rosse con il tacco, considerate il simbolo della lotta al femminicidio, e ha inoltre aggiunto anche un nastro in tinta sul vestito. Nel momento in cui Fiorello e Amadeus le hanno chiesto quale fosse il loro significato, non ha esitato a schierarsi in prima linea contro ogni forma di abuso contro le donne.