Elisabetta Gregoraci con gli elastici colorati come il bikini: la moda quest’anno ci fa tornare bambine Dopo aver passato l’estate sul palco di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze al mare, sfoggiando un look spiritoso e colorato: bikini all’uncinetto e codini. A questo punto è ufficiale: la moda dell’estate 2021 ci fa tornare bambine tra collane di perline, anelli in plastica e mollettine.

A cura di Beatrice Manca

Tra le tendenze che hanno spopolato durante l'estate 2021 c'è sicuramente quella degli accessori per capelli colorati anni Duemila e delle acconciature un po' "baby", come quelle che copiavamo dalle pagine del Cioé. Prima abbiamo visto un'invasione di bun, gli chignon gemelli ai lati della testa, poi di treccine e mini braids, infine ecco che tornano i codini con gli elastici colorati. L'ultima a cavalcare il trend è stata Elisabetta Gregoraci: dopo aver brillato come conduttrice di Battiti Live, la rassegna musicale estiva, si sta godendo qualche giorno di relax al mare. Anche in vacanza non rinuncia allo stile: ha sfoggiato un bikini effetto uncinetto e ha raccolto i capelli in due codini con molti elastici colorati che richiamano la fantasia del bikini. A questo punto è ufficiale: la moda dell'estate 2021 ci fa tornare bambine.

Elisabetta Gregoraci al mare con i codini

La showgirl e conduttrice ha una vera e propria passione per la moda, e non rinuncia neanche in vacanza: messi da parte i minidress scintillanti e gli abiti sfoggiati sul palco di Battiti Live, per le vacanze ha scelto uno stile più spiritoso. Su Instagram ha postato una foto in cui sfoggia un bikini crochet a righe colorate: da Dua Lipa a Bella Hadid, la mania dell'uncinetto sembra aver contagiato proprio tutti. Per ripararsi dal sole ha scelto una camicia con fantasia Vichy rosa pallido (la camicia è il copricostume più chic della stagione) e un paio di occhiali con le lenti tonde dall'aria vintage

Il vero tocco di stile però è stata l'acconciatura: ha raccolto i capelli in due codini con molti elastici colorati, nelle stesse tonalità del costume. Un'acconciatura che ci riporta all'adolescenza: Elisabetta Gregoraci la sfoggia con brio e ironia, risultando splendida anche in versione "teen".

Elisabetta Gregoraci con gli elastici colorati

Il ritorno dello stile "teen"

Tra perline, cavigliere e mollettine di plastica quest'anno imperversa la glossy fashion, il trionfo della bigiotteria colorata stile anni Novanta o primi Duemila. Qualche esempio? Gli accessori coloratissimi sfoggiati da Dua Lipa a bordo piscina, le mollettine per capelli a forma di stella di Chiara Ferragni e la catenina di Madame con il ciondolo di Leonardo di Caprio. Per non parlare dei capelli: un trionfo di trecce, treccine, mollettine e codini.

Dua Lipa con i gioielli in plastica colorati

Dai juicy rings – gli anelli in plastica – alle collanine di perline colorate, quest'anno la moda ci riporta all'infanzia, al mondo zuccheroso di Barbie e delle Polly Pocket. La domanda sorge spontanea: perché? Forse, dopo un anno difficile come quello appena trascorso, c'è bisogno di un po' di leggerezza in più, di rifugiarsi in un mondo felice e colorato come quello dei giocattoli. Poi è un trend facilissimo da seguire e low cost, perfetto per le vacanze: agosto è il mese per rilassarsi, anche nello stile. Lasciateci divertire con treccine e codini, allora, prima di tornare "seri" all'arrivo di settembre.