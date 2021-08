Elisabetta Gregoraci, dal bianco al mini abito di cristalli: chiude Battiti Live col doppio look Battiti Live 2021 è arrivato all’ultima puntata: il 10 agosto, nella notte delle stelle cadenti, si chiude l’evento musicale dell’estate. Ancora una volta Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista indiscussa dell’evento. Per l’ultima puntata ha sfoggiato due diversi look, passando da un etereo total white a un super sensuale mini dress effetto nude tempestato di cristalli.

Battiti Live 2021 è arrivato al termine: durante la notte di san Lorenzo, il 10 agosto, va in onda su Italia 1 l'ultima puntata della rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba. Al di là dei cantanti che si sono esibiti sul palco con le loro hit, ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha chiuso il festival itinerante dell'estate in gran stile, sfoggiando due diversi look nel corso della puntata. Ha dato il via all'evento in versione dea in total white e ha poi concluso il tutto con un super sensuale abito nude, corto e scintillante, che ha messo in risalto la sua silhouette da urlo.

Elisabetta Gregoraci in total white a Battiti Live

Nelle scorse puntate aveva incantato tutti prima in fucsia con una scollatura audace, poi con una provocante tutina di pelle blu elettrico, per l'appuntamento finale con Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha pensato bene di trasformarsi in una vera e propria dea. Si è presentata sul palco con un lungo abito bianco firmato Elisabetta Franchi, un modello strapless in jersey lurex con dettagli in pizzo sul corpetto e dei drappeggi sulla parte frontale della gonna. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 680 euro. Per completare il tutto ha scelto una collana in oro bianco con un micro cuore di smeraldo, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, ondulati e leggermente tirati solo da un lato.

L’abito bianco di Elisabetta Franchi

Il secondo look per la finale di Battiti Live

È stato però nella parte finale dell'ultimo appuntamento con Battiti Live che Elisabetta Gregoraci ha davvero osato in fatto di sensualità. Nel corso della puntata si è infatti cambiata, sfoggiando un mini abito effetto nude tempestato di cristalli, un modello a tubino con le maniche lunghe completamente trasparente che ha lasciato intravedere chiaramente il body color pelle. La showgirl non ha rinunciato al lusso, indossando i bracciali d'oro e diamanti che porta sempre al polso e alcune delle sue scarpe preferite, i sandali gold con il laccetto alla caviglia e il tacco a spillo di Aquazzura. Insomma, la chiusura del programma è stata "col botto", a questo punto non resta che ammirare Elisabetta su Italia 1 a partire da metà luglio.

